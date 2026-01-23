VIDEO spectaculos. Un „hoț” cu copite a năvălit într-o bancă și a fost oprit cu greu de polițiștii americani: „Are coarne, așa că fiți atenți”

Un videoclip realizat de poliția din Long Island, New York arată un cerb care sparge geamul unei bănci și fuge în timp ce polițiștii încearcă să-l prindă, scrie site-ul american CBS.

Cerbul sălbatic a declanșat alarma de efracție o bancă, iar polițiștii veniți de urgență la fața locului a avut parte de o surpriză atunci când au văzut cine era intrusul.

„Are coarne, așa că fiți atenți”, l-a avertizat un polițist pe altul înainte de a intra înăuntru.

Imaginile arată cerbul lovind mobilierul și sărind peste un birou în timp ce se zbate să scape de poliție.

După ce a traversat banca, cerbul a rămas blocat. Înregistrarea video arată un ofițer care apucă cerbul de coarne și încearcă să-l scoată pe fereastră. Imaginile arată hârtii împrăștiate pe podea, sticlă spartă pe pervazul ferestrei și scaune răsturnate.

Polițiștii au reușit în cele din urmă să prindă cerbul cu lasoul și să-l conducă înapoi afară, dar nu înainte ca animalul să facă o mare mizerie.

Un incident similar, acum aproape șase ani

Un incident similar s-a petrecut pe Long Island în octombrie 2019, când un cerb a spart geamul unui salon de coafură și a rănit un client.