VIDEO Strigătul Dianei Șoșoacă către Maia Sandu la sfârșitul discursului acesteia din Parlamentul UE. Eurodeputații i-au răspuns cu un cor de huiduieli

Europarlamentara Diana Șoșoacă i-a strigat președintei Maia Sandu că „Moldova este România”, dar gestul nu a fost bine primit în plenul legislativului, care tocmai o aplauda pe șefa statului moldovean.

„Moldova e România, doamna Maia Sandu, Moldova e România”, a strigat Diana Șoșoacă marți, în plenul Parlamentului European.

Observația europarlamentarei SOS România i-a fost adresată președintei Republicii Moldova, care tocmai terminase un discurs despre importanța democrației și amenințarea Rusiei, primit cu aplauze în plenul legislativului de la Strasbourg.

Strigătul Dianei Șoșoacă a fost primit cu un cor de dezaprobare și huiduieli, potrivit imaginilor difuzate de serviciul audiovizual al UE și chiar de Diana Șoșoacă pe pagina sa de Facebook.

„E adevărat, e istorie”, a spus Șoșoacă, răspunzând dezaprobării din jur.

Ea a primit și o atenționare din partea unui funcționar al instituției. „E dreptul meu să spun”, i-a răspuns Șoșoacă.

Maia Sandu a declarat marți că Republica Moldova este ținta unui atac hibrid din partea Rusiei, care intenționează să preia controlul asupra acestei țări și să o folosească ca platformă împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene.

„Rusia și-a dezlănțuit tot arsenalul de atacuri hibride. Alegerile sunt câmpul de bătălie”, a declarat marți președinta Republicii Moldova, cu puțin timp înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie.

Sandu a subliniat că alegerile „vor fi cele mai semnificative din istoria (țării)”.

Următoarea luptă, a spus șefa statului, este cea a alegerilor parlamentare.

„Azi ne confruntăm cu un război hibrid la o scară nemaivăzută. Obiectivul Kremlinului e clar. Să pună mâna pe Moldova prin inginerii electorale, să o folosească împotriva Ucrainei și să facă din noi o platformă de atacuri hibride împotriva UE”, a avertizat Maia Sandu.

Ea le-a spus aliaților europeni că soarta Republicii Moldova și a Uniunii Europene sunt conectate.

„Dacă democrația noastră nu poate fi protejată, atunci nicio democrație din Europa nu este în siguranță”, a spus Sandu.