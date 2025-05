VIDEO Studenții din București stau la coadă să voteze la alegeri prezidențiale 2025, turul 2: „Nu e doar despre noi, acum”

La Colegiul UCECOM “Spiru Haret” din Regie este coadă de ore bune. Studenții din București au venit în număr mare să voteze, duminică, la alegeri pezidențiale 2025, turul 2.

Începând cu ora 10.00, constant este o coadă de 30-40 de studenți. Până acum, au votat 2.200 de studenți, față de aproximativ 1.800 în primul tur al alegerilor. Pentru a ajunge să voteze, tinerii așteaptă 15-20 de minute.

„Votez pentru păstrarea democrației”

HotNews a mers în Regie și a vorbit cu o parte dintre studenții care stau la coadă ca să voteze.

Vlad, 23 de ani, student la Automatică, master, anul I:

“Votez, în primul rând, pentru un viitor pro-european, nu avem nicio șansă de progres dacă renunțăm la asta. Și pentru un viitor mai bun nu doar pentru mine, ci și pentru generațiile din urma mea. Nu e doar despre noi, acum. Votez pentru o mai bună economie a țării, pentru creșterea ei, pentru a putea aduce în țară mai multe companii și pentru a fi mai bine petru toată lumea, nu doar pentru cei sus-puși. Am votat și în primul tur, și anul trecut, când s-au anulat alegerile. Aș vrea să rămân în țară. Adică, mă gândesc să plec în Europa cu jobul, după master, dar planul este să mă întorc pentru a rămâne definitiv, în România”

Coadă în dreptul secției de vot din Colegiul UCECOM „Spiru Haret" din Regie, București. Foto: Adelina Mărăcine / Hotnews

Antonia, 30 de ani, absolventă de Jurnalism, care lucrează în marketing:

“Eu votez pentru direcția europeană, pentru păstrarea democrației, deși candidatul pe care îl votez astăzi a lăsat și el o urmă de îndoială – adică nu am rezonat neapărat cu gândirea conservatoare pe care o are, pentru că este, în ciuda declarațiilor contracandidatului său, o persoană conservatoare.

Mi-aș fi dorit, de asemenea, să fie complet transparent în campanie, a lăsat loc de interpretări cu privire la donatorii săi din campanie. Nu cred sub nicio formă, că va fi un președinte perfect. Dar cred, cel puțin, că are intenții bune, că e de partea bună a lucrurilor. Cu toate astea, declarațiile din ultima perioadă ale contracandidatului său au fost mult mai grave, în dezacord cu principiile mele, de aceea nu-l pot susține. Aleg calea pro-europeană, pentru că acestea sunt și valorile mele”.

„A fost o alegere ușoară, asta am votat și în primul tur”

“Am venit să votăm un viitor pro-european, nici nu cred că e nevoie să spunem mai mult. A fost o alegere ușoară, asta am votat și în primul tur”, spun și Alex și Cristian, studenți la Inginerie electrică, respectiv Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

“Noi votăm pentru democrație, pentru libertate și pentru, sperăm noi, un viitor mai bun. Eu nu am reușit să votez în primul tur, am fost plecată din București, am mai avut mai multe probleme, a întârziat trenul cu care mă întorceam și așa a fost să fie. Dar am venit acum, și cred că votul meu este important. Sunt studentă la Litere și mi-ar plăcea să rămân aici, să profesez în România. Îmi doresc asta indiferent de rezultatul alegerilor de acum, deși va fi mult mai greu, dacă majoritatea nu va decide direcția pro-europeană, așa cum aleg eu acum. Nu mi-aș dori să plec, sincer”, a spus Alexandra (18 ani).

“Votez azi pentru democrație, pentru Uniunea Europeană, pentru a ne păstra libertățile de orice fel. La fel am votat și în primul tur”, a afirmat o altă tânără, studentă la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.