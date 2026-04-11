SUA anunță lansarea unei operațiuni de deminare a Strâmtorii Ormuz. Două distrugătoare americane au intrat în Golf

Două distrugătoare ale Marinei americane au început sâmbătă o operațiune de „stabilire a condițiilor” pentru îndepărtarea minelor amplasate de Iran în apele Strâmtorii Ormuz, a anunțat Comandamentul militar al SUA pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), transmit agențiile de presă Reuters, EFE și Agerpres.

Navele USS Frank E. Peterson și USS Michael Murphy au traversat strâmtoarea și au intrat în Golful Persic, „în cadrul unei misiuni mai ample menite să asigure că (strâmtoarea) este complet lipsită de mine navale” plasate de Corpul Gardienilor Revoluției, potrivit unui comunicat al CENTCOM.

„Am inițiat astăzi procesul de stabilire a unui nou coridor maritim și vom împărți în curând această rută sigură cu industria maritimă pentru a încuraja circulația liberă a comerțului”, afirmă comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper.

După primele informații despre pătrunderea celor două nave militare americane în Golf, Iranul a amenințat cu atacuri asupra acestora și a cerut retragerea lor, solicitare transmisă prin intermediul Pakistanului, care găzduiește și mediază în prezent negocieri americano-iraniene.

Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă mai devreme că Statele Unite au început „procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz” și a atacat verbal din nou țările care i-au respins solicitarea de a efectua singure o operațiune militară împotriva Iranului pentru deblocarea acestui coridor esențial pentru exportul petrolului și gazului din Golful Persic.

„Începem acum procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz, ca o favoare pentru țările din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franța, Germania și multe altele”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

În același mesaj, postat în timp ce în capitala pakistaneză Islamabad au loc negocieri, Trump a afirmat Iran că „singura lor carte în mână este amenințarea ca o navă să poată ‘lovi’ una dintre minele lor navale” în Strâmtoarea Ormuz. Dar el a asigurat că forțele navale iraniene nu mai pot plasa mine întrucât „toate cele 28 de nave ale lor plasatoare de mine zac pe fundul mării” în urma campaniei de bombardamente americano-israeliene lansată pe 28 februarie.

Ca represalii după războiul pornit împotriva sa de Statele Unite și Israel, Iranul a blocat de facto acest coridor navigabil esențial exportului petrolului și gazului din Golf, amenințând că va ataca acolo orice navă ce are legături cu SUA, Israel și cu aliații acestora.

Odată cu armistițiul convenit în noaptea de marți spre miercuri între Iran și SUA pentru a opri ostilitățile două săptămâni și a negocia în acest timp încheierea războiului, Iranul s-a angajat să deblocheze Strâmtoarea Ormuz. Dar strâmtoarea a rămas în continuare blocată și puținele nave care au tranzitat-o de atunci au făcut-o numai cu aprobare din partea Teheranului.

Totuși, trei tancuri petroliere au trecut sâmbătă prin strâmtoare, conform datelor de monitorizare a traficului maritim, date conform cărora acestea ar fi primele petroliere care au ieșit din Golful Persic după intrarea în vigoare a armistițiului.