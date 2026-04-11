Trump spune că SUA au început „curățarea” Strâmtorii Ormuz, pentru a le face o „favoare” celorlalte țări / Informații despre nave de război americane care au traversat strâmtoarea

Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Statele Unite au început „procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz” și a atacat verbal din nou țările care i-au respins solicitarea de a efectua singure o operațiune militară împotriva Iranului pentru deblocarea acestui coridor esențial pentru exportul petrolului și gazului din Golful Persic, relatează agențiile AFP, EFE și Agerpres.

„Începem acum procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz, ca o favoare pentru țările din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franța, Germania și multe altele”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social. „În mod incredibil, ele nu au curajul sau voința de a face acest lucru singure”, a susținut el.

Nu este clar la ce se referă Trump când menționează „curățarea” strâmtorii, dacă este vorba despre simpla curățare de eventuale mine plasate acolo de Iran sau despre securizarea zonei în fața unor atacuri iraniene asupra navelor comerciale. Potrivit publicației americane Axios, care citează un oficial american, mai multe nave ale Marinei SUA au traversat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz.

În același mesaj, postat în timp ce în capitala pakistaneză Islamabad au loc negocieri americano-iraniene, Trump a afirmat despre Iran că „singura lor carte în mână este amenințarea ca o navă să poată „lovi” una dintre minele lor navale” în Ormuz. Dar el a asigurat că forțele navale iraniene nu mai pot plasa mine întrucât „toate cele 28 de nave ale lor plasatoare de mine zac pe fundul mării” în urma campaniei de bombardamente americano-israeliene.

Trump a repetat şi un comentariu anterior conform căruia petroliere goale „din multe ţări” se îndreaptă spre SUA pentru a se aproviziona.

Ca represalii după războiul pornit împotriva sa de Statele Unite și Israel, pe 28 februarie, Iranul a blocat de facto acest coridor navigabil esențial exportului petrolului și gazului din Golf, amenințând că va ataca acolo orice navă ce are legături cu SUA, Israel și cu aliații acestora.

Iranul a acceptat să deblocheze Strâmtoarea Ormuz prin armistițiul convenit în noaptea de marți spre miercuri cu SUA pentru o perioadă de două săptămâni, dar în practică strâmtoarea este în continuare blocată și puținele nave care o tranzitează o fac numai cu aprobare din partea Teheranului, care consideră o încălcare a armistițiului continuarea bombardamentelor israeliene în Liban.

Axios: Nave de război americane au traversat Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la începutul conflictului cu Iranul

Mai multe nave ale Marinei SUA au traversat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, a declarat un oficial american pentru publicația Axios, citează News.ro.

Mişcarea nu a fost coordonată cu Iranul şi este prima dată când nave de război americane traversează strâmtoarea de la începutul războiului, menţionează Axios.

Operaţiunea a avut ca scop creşterea încrederii navelor comerciale în traversarea strâmtorii, spun surse. Aceasta a avut loc în momentul în care au început negocierile de pace între cele două părţi în Pakistan.

„Aceasta a fost o operaţiune care s-a concentrat pe libertatea de navigaţie prin apele internaţionale”, a spus oficialul american.

Oficialul a spus că navele Marinei au traversat strâmtoarea de la est la vest spre Golful Persic, apoi s-au întors prin strâmtoare spre Marea Arabiei.

Guvernul iranian ar fi calificat traversarea drept o încălcare a armistiţiului şi ar fi ameninţat că va ataca navele, potrivit relatărilor din mass-media de stat din Iran.

Redeschiderea strâmtorii a fost o prevedere cheie în acordul de armistiţiu dintre SUA şi Iran. Calea navigabilă îngustă de pe coasta de sud a Iranului este vitală pentru funcţionarea normală a economiei globale.

Timp de câteva zile după anunţarea armistiţiului, foarte puţine nave au traversat strâmtoarea.

Sâmbătă dimineaţă au existat informaţii conform cărora cel puţin trei superpetroliere au traversat strâmtoarea – un semn timid de mişcare, deşi reprezintă o mică fracţiune din traficul normal. Conform datelor de urmărire a navelor, majoritatea sunt chinezeşti, scrie CNN.

Un oficial american a recunoscut la începutul acestei săptămâni că navele nu traversau strâmtoarea deoarece erau intimidate de iranieni.

Pe de altă parte, potrivit unor oficiali americani citaţi de The New York Times, Iranul nu a reuşit să deschidă Strâmtoarea Ormuz pentru un trafic maritim mai intens deoarece nu poate localiza toate minele pe care le-a amplasat în strâmtoare şi nu are capacitatea de a le îndepărta.

Primele petroliere care au părăsit Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz

Trei tancuri petroliere au trecut sâmbătă prin Strâmtoarea Ormuz, conform datelor de monitorizare a traficului maritim, date conform cărora acestea ar fi primele petroliere care au ieșit din Golful Persic după armistițiul convenit miercuri între SUA și Iran, relatează agențiile Reuters și Agerpres.

Astfel, un petrolier sub pavilion liberian, „Serifos”, și petrolierele sub pavilion chinez „Cospearl Lake” și „He Rong Hai” au intrat și au ieșit sâmbătă din „ancorajul de probă al Strâmtorii Ormuz”, care ocolește insula iraniană Larak.

Capacitatea de transport a fiecăreia dintre aceste nave este de circa două milioane de barili de petrol.

Petrolierul „Serifos”, care transportă țiței încărcat din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite la începutul lunii martie, are ca destinație portul Malacca din Malaezia. Nava „Cospearl Lake” este încărcată cu petrol irakian, iar „He Rong Hai” transportă țiței saudit, arată aceleași date, acestea două din urmă fiind contractate de o companie chineză.

Potrivit Emiratelor Arabe Unite, circa 230 de petroliere încărcate cu petrol sunt în Golful Persic pregătite să ridice ancora de îndată ce Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă.