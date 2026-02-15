VIDEO SUA au mai capturat un petrolier în Oceanul Indian. Hegseth: „A încercat să sfideze blocada impusă de președintele Trump”

Statele Unite au capturat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat „sancţiunilor” impuse unilateral de preşedintele american Donald Trump împotriva navelor de acest fel folosite pentru exportul de petrol din Venezuela sau Iran, informează AFP, preluată de Agerpres.

Petrolierul „Veronica III”, sub pavilion panamez, „a încercat să sfideze blocada impusă de preşedintele Trump, sperând că va reuşi să fugă. L-am urmărit din Caraibe până în Oceanul Indian, am acoperit distanţa şi l-am neutralizat”, a scris pe reţeaua de socializare X secretarul american al apărării, Pete Hegseth.

Mesajul său este însoţit de un videoclip care arăta militari americani urcând într-un elicopter şi apoi debarcând pe nava pe care au sechestrat-o.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

Potrivit website-ului de monitorizare a traficului maritim TankerTrackers, nava Veronica III a părăsit Venezuela pe 3 ianuarie, în aceeaşi zi când un comando american l-a capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro. Petrolierul avea atunci la bord o încărcătură de aproximativ 1,9 milioane de barili de petrol, echivalentul producţiei Venezuelei pe două zile, precizează acelaşi website.

Petrolierul Veronica III se află pe lista „sancţiunilor” americane întrucât este suspectat că transportă petrol iranian cel puţin din anul 2022, afirmă Departamentul Trezoreriei SUA pe website-ul său.

În urmă cu mai puţin de o săptămână, un alt petrolier, „Aquila II”, care era deja urmărit de SUA în Oceanul Indian, a fost sechestrat de militari americani folosind un modus operandi similar. În total aproximativ zece astfel de petroliere supuse aşa-ziselor sancţiuni americane au fost capturate de SUA de la începutul anului.

Dar numărul navelor pasibile de sancţiuni americane ar putea fi de circa 800, a afirmat contraamiralul american David Barata în timpul unei audieri în Congresul SUA la începutul lunii februarie.