VIDEO Taxiurile zburătoare electrice, prezentate în premieră în fața unei mulțimi din SUA. „Acesta este viitorul”

Imagine din timpul demonstrațiilor de zbor ale Joby Aviation și Archer Aviation. Foto: Captură video X

Două companii de aviație americane au creat vehicule electrice cu aterizare și decolare verticale, care își propun să transporte pasageri în regim de taxi în următorii ani. O demonstrație de zbor a aeronavelor a fost făcută sâmbătă în comitatul Monterey din California, relatează Business Insider.

Joby Aviation și Archer Aviation, două companii cu sediul în California, axate pe fabricarea de vehicule electrice cu decolare și aterizare verticală, sau eVTOL, și-au prezentat pentru prima dată aeronavele în fața unei mulțimi de oameni, la salonul aeronautic California International Airshow din comitatul Monterey.

Demonstrațiile de 10 minute au trecut cu sunetul unui zumzet. Doar un ușor bâzâit și murmurul mulțimii puteau fi auzite în timpul ambelor zboruri.

„Acesta este viitorul”, a spus un crainic la microfon, în timpul demonstrațiilor.

„Încercați să-l auziți. Va fi o provocare”, a continuat acesta.

Joby și Archer Aviation vor un serviciu similar ride-sharing-ului în zone urbane dense, doar că mizează pe o aeronavă complet electrică, cu zero emisii, pentru a transporta pasageri. Așa apar taxiurile zburătoare.

Rămâne de văzut cum vor fi primite de public aeronavele mici care plutesc constant deasupra lor. Zgomotul, alături de siguranța, sunt printre prioritățile principale.

„Se aude ca un fâșâit”, a spus Didier Papadopoulos, președintele diviziei de aeronave de la Joby, pentru Business Insider.

„Și asta îi permite să se integreze în orașe și în peisajul sonor”, a adăugat acesta.

Joby, companie fondată în 2009, își propune să preia primii pasageri până în 2026 în Dubai.



Archer, o companie cu șapte ani de experiență, a anunțat în mai că va colabora cu organizatorii Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028 pentru a transporta VIP-uri și fani între locații cheie ale jocurilor, inclusiv Los Angeles Memorial Coliseum, și alte centre turistice, cum ar fi Aeroportul Internațional Los Angeles.