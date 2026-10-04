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Actualitate

VIDEO Termenul dat de un oficial din Transporturi pentru deschiderea autostrăzii construite de chinezi lângă Capitală, după multe amânări. Cum arată acum

Maria Ionescu
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Prima și singura autostradă realizată în România de un constructor din China se află lângă București, iar deschiderea acestui tronson, cu termen oficial în februarie 2026, a fost amânată de mai multe ori. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a estimat când ar putea fi gata Lotul 3 Nord al Autostrăzii A0 (Pantelimon – Afumați).

  • Tronsonul 3 – de circa 8,6 km – din Autostrada de Centură A0 Nord pornește de la intersecția A0 cu DN2 și ajunge până la DN3, în zona Cernica – Pantelimon. Este construit de firma chineză CCECC.
  • De tronsonul 3 depinde deschiderea traficului pe lotul adiacent, cei 4,4 km deja finalizați de constructorul român UMB și care duc până la intersecția A0 cu A2. 