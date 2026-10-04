VIDEO Termenul dat de un oficial din Transporturi pentru deschiderea autostrăzii construite de chinezi lângă Capitală, după multe amânări. Cum arată acum

Prima și singura autostradă realizată în România de un constructor din China se află lângă București, iar deschiderea acestui tronson, cu termen oficial în februarie 2026, a fost amânată de mai multe ori. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a estimat când ar putea fi gata Lotul 3 Nord al Autostrăzii A0 (Pantelimon – Afumați).

Punctul critic de pe acest tronson este pasajul prin care DN3 va supratraversa A0, la conexiunea lotului 3 cu lotul 4, deja finalizat de UMB, și va asigura continuitatea drumului national între localitățile Brănești și Pantelimon.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu spune că a început turnarea primului strat de asfalt pe rampa dinspre Brănești, după ce a fost așternut asfalt pe rampa dinspre Pantelimon, dar și pe partea centrală a pasajului: „Practic, este ultima zonă, din tot lotul, unde se așterne asfaltul”.

Oficialul de la Transporturi spune că în ultima perioadă „mobilizarea constructorului este îmbunătățită”, iar procentul de execuție la zi pe tot șantierul a trecut de 97%.

Conform secretarului de stat, lotul 3 Nord al Autostrăzii A0 va fi deschis circulației „în jurul datei de 20 octombrie”.

El a publicat și imagini cu șantierul de pe Tronsonul 3 din din Autostrada de Centură A0 Nord.

De acest lot depinde deschiderea tronsonului „muzeu” de pe A0 Nord

Constructorul chinez CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation) lucrează din primăvara 2024 la cei 8,6 kilometri de pe Lotul 3 Afumați – Pantelimon al Autostrăzii A0 Nord. Este singurul contract de autostradă din România semnat cu o companie din China. Termenul inițial pentru finalizarea lotului era luna februarie.

De tronsonul chinezilor depinde direct deschiderea circulației pe Lotul 4, cei 4,4 km de la DN3 până la intersecția A0 cu A2, acolo unde constructorul UMB a terminat practic din iunie. Tronsonul 4 a rămas unul „muzeu”, adică finalizat, dar nedeschis circulației.

Acest lucru se întâmplă pentru că porțiunea de autostradă finalizată nu are un nod rutier la capătul ei, la traversarea DN3, ci se continuă direct cu Lotul 3 al chinezilor care încă nu este gata.

Autostrada de centură a Capitalei A0 are o lungime de circa 100 de km și reprezintă o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km de pe A0 Nord sunt împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este construit de o asociere de constructori italieni și români Impresa Pizzarotti – Retter.

Lotul 3, Lotul 3 (Afumați – Pantelimon), în lungime de 8,6 km, este prima și singura autostradă din țară realizată de chinezi.

Lotul 4 (4,47 km), între Cernica și Pantelimon, a fost construit de UMB și finalizat în iunie-iulie 2026. Circulația va fi deschisă, însă, odată cu inaugurarea de pe Lotul 3 pentru că în zona Pantelimon nu există un nod rutier proiectat la intersecția cu DN3 unde se conectează cele două tronsoane din A0.