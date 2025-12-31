VIDEO Bătaia cu ciomegele de la Ruginoasa a fost oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene / Explicația forțelor de ordine

Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene miercuri dimineaţă, în comuna Ruginoasa, județul Iași, pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiţionala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului. De la primele ore ale dimineții, localnicii s-au îmbrâncit în câteva rânduri cu jandarmii, care au replicat cu spray-uri lacrimogene, transmite Ziarul de Iași.

Reprezentanții Jandarmeriei spun că au trebuit să facă uz de gazele lacrimogene, după ce unii participanți au încercat să forţeze cordoanele de jandarmi pentru a ajunge la grupul rival.

„În această dimineață, în cadrul manifestărilor desfășurate la Ruginoasa, un grup de participanți a depășit primul cordon de jandarmi, în încercarea de a urma un traseu care ar fi condus la întâlnirea cu celălalt grup de persoane. Pentru a preîntâmpina escaladarea situației și posibile acte de violență, forțele de ordine au intervenit conform procedurilor, fiind necesară utilizarea gazelor lacrimogene, cu scopul de a opri înaintarea și de a evita contactul direct între cele două grupuri de persoane”, a transmis Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Iaşi.

Jandarmeria a reiterat că susține desfășurarea tradițiilor locale, „însă nu vom permite manifestări care să pună în pericol siguranța participanților sau a celorlalți cetățeni. Prezența jandarmilor are ca obiectiv principal prevenirea incidentelor violente și asigurarea faptului că nimeni nu este rănit”.

Ulterior, cele două cete rivale din comuna Ruginoasa, Delenii şi Vălenii, au mers către centrul localităţii, pentru a-i ura pe cei din conducerea Primăriei. Nu au fost înregistrate violenţe, importante forţe de ordine fiind mobilizate în zonă.

Amenzi de peste 20.000 de lei

Poliţiştii ieşeni au comunicat că au fost legitimate 92 de persoane şi au fost verificate 27 de autovehicule. În total, s-au aplicat 32 de amenzi, în valoare totală de 20.400 de lei.

„Au fost sancţionate mai multe persoane din satul Dumbrăviţa, comuna Ruginoasa, care ar fi ieşit pe drumul public având asupra lor bâte din lemn confecţionate artizanal şi ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică”, au transmis reprezentanții IPJ Iași, citați de News.ro.

Tradiția bătaii de la Ruginoasa

La primele ore ale ultimei zile din an, atunci când noaptea se întâlneşte cu ziua, conform unei tradiţii milenare, în centrul comunei Ruginoasa are loc bătălia dintre „delenii” şi „vălenii”, notează Agerpres.

Bătrânii locului spun că această bătălie, sau Malanca, aşa cum mai este cunoscută, reprezintă nu doar confruntarea dintre tinerii de pe Dealul şi cei din Valea satului, ci confruntarea dintre relele vechiului an şi bunăstarea aşteptată de fiecare membru al comunităţii să o obţină în noul an.

„În dimineaţa ultimei zile din an se bate Valea cu Dealul”, spun localnicii.

Adică, încă de dinainte de a se lumina de ziuă, tinerii de pe Deal şi cei din Vale se adună, se îmbracă şi îşi pun măşti hidoase confecţionate manual, se înarmează cu ciomege şi îşi dispută supremaţia în sat bătându-se sub privirile spectatorilor.

Conform tradiţiei, după bătălie învingătorii sărbătoresc bătând cu măciucile în pământ, gonindu-i pe învinşi, îşi schimbă măştile hâde cu frumoase comanacuri şi petrec în mijlocul satului alături de „urşi”, „capre”, „cerbi”, „păuni”, „mirese” sau „irozi”.

Au fost ani în care tradiţionala bătaie a degenerat în adevărate bătălii sângeroase. Ascunşi sub măştile confecţionate din piei de animale, unii tineri şi-au lovit cu agresivitate rivalii.