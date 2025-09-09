VIDEO Tramvai deraiat în București, după ce o trotinetă electrică a fost lăsată pe șine

Un tramvai a deraiat luni seară în zona Parcul Tineretului din București din cauza unei trotinete electrice care a fost lăsată pe linia tramvaiului. În urma incidentului, nu au fost persoane rănite, anunță Brigada Rutieră.

Incidentul a avut loc aseară, în jurul orei 20.00, la intersecția Bd. Gheorghe Șincai cu Bd. Tineretului.

„Din primele verificări, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a condus un tramvai pe Bd. Gheorghe Șincai dinspre Timpuri Noi către Eroii Revoluției, iar când a ajuns la intersecția cu Bd. Tineretului, ar fi acroșat o trotinetă electrică aflată pe linia de tramvai. În urma evenimentului, tramvaiul a deraiat de pe șine. Nu au rezultat victime”, a transmis marți dimineață Brigada Rutieră a Capitalei.

Tramvaiul a fost repus pe șine, fără a fi restricționat traficul rutier. Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

„Acesta a fost îndrumat la Biroul Accidente Ușoare, în vederea întocmirii documentelor prevăzute de lege”, a mai transmis Brigada Rutieră.