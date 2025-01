VIDEO Trump stârnește o controversă în ziua învestirii: Trebuie să atingi Biblia pentru a fi preşedintele SUA?

Unele imagini cu depunerea jurământului de către Donald Trump se viralizează, pentru că arată că mâna preşedintelui nu era pusă pe Biblie, relatează News.ro citând BBC.

Prima-doamnă, Melania Trump, a ţinut chiar două Biblii în faţa soţului ei. Este vorba de Biblia lui Abraham Lincoln, folosită şi în timpul ceremoniei sale de depunere a jurământului în 1861, şi o Biblie personală.

Ambele Biblii au fost folosite de Trump şi în timpul învestirii sale în 2017, dar acum preşedintele nu pare să-şi fi pus mâna stângă pe ele, în timp ce dreapta o avea ridicată în semn de jurământ.

For all those who want to make up reality as they go and set aside any standard to defend their golden boy Donald J Trump .. Here's the full swearing in, didn't place his hand on the bible once. It's like the thought never occured to him. pic.twitter.com/zOHv0o0Qoc