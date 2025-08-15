VIDEO Ucraina a lovit două ținte importante din Rusia în noaptea de dinaintea întâlnirii Trump-Putin

Ucraina a lovit în noaptea de joi spre vineri rafinăria de petrol Syzran din regiunea rusă Samara și a atacat, de asemenea, o navă cargo utilizată pentru transportul de materiale militare din Iran către Rusia, a anunțat vineri Kievul, potrivit Reuters.

Atacurile au avut loc cu câteva ore înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, la care Ucraina nu a fost invitată, și în timp ce Rusia avansează în estul Ucrainei.

Confruntată cu atacuri regulate cu rachete și drone din partea Rusiei, Ucraina și-a îndreptat majoritatea atacurilor de lungă distanță împotriva rafinăriilor de petrol rusești și a unor „instalații de depozitare” în acest an, potrivit noilor date ale Statului Major General publicate vineri.

Armata ucraineană nu a confirmat dacă a folosit drone – ca de obicei – pentru ultimele două atacuri de lungă distanță.

Într-un comunicat postat pe Telegram, armata Kievului a afirmat că atacul său a provocat un incendiu și explozii la rafinăria Syzran, care, potrivit acesteia, produce o gamă largă de combustibili și este una dintre cele mai mari din rețeaua companiei petroliere Rosneft. Imagini apărute online arată un incendiu la instalațiile de acolo.

Multiple fires burn at the Syzran Oil Refinery in Southern Russia, over 400 miles from Ukraine and near the border with Kazakhstan, following a large-scale Ukrainian drone attack last night and into this morning which targeted a number of critical infrastructure and military… pic.twitter.com/o6feXLE9UN — OSINTdefender (@sentdefender) August 15, 2025

Guvernatorul regional al Samarei a spus că un atac cu drone a provocat un incendiu la o „întreprindere industrială” din regiunea sa, susținând că acesta a fost stins rapid.

Armata ucraineană a declarat, de asemenea, că a lovit joi portul de la Marea Caspică Olya din regiunea rusă Astrahan, lovind o navă care transporta piese de drone și muniție din Iran.

Nava „Port Olya-4” tranzitează în mod regulat Marea Caspică, transportând mărfuri între Iran și Rusia, potrivit Departamentului Trezoreriei SUA și serviciilor de informații militare ucrainene.

Rusia folosește portul Olya ca un important centru logistic pentru aprovizionarea cu materiale militare din Iran, a spus vineri armata ucraineană într-un comunicat.

În septembrie anul trecut, Trezoreria și Departamentul de Stat al SUA au impus sancțiuni asupra navelor și companiilor despre care au afirmat că erau implicate în aprovizionarea Moscovei cu arme iraniene.

Terminalele și porturile au reprezentat 7% din atacurile ucrainene reușite pe teritoriul rus de la începutul anului 2025, a afirmat armata ucraineană.

Majoritatea atacurilor ucrainene au avut loc pe o distanță cuprinsă între 200 și 1.000 de kilometri, a adăugat aceasta. Ucraina a estimat că atacurile sale au provocat pagube în valoare de 74,1 miliarde de dolari în acest an, dar nu a furnizat detalii cu privire la calculele sale.