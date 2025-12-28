VIDEO Ucraina lovește o rafinărie rusească pentru a doua oară într-o singură lună

Atacul asupra rafinăriei din Sîzran din 15 august Foto: social media / WillWest News / Profimedia

Armata ucraineană a anunțat că a lovit cu drone rafinăria de la Sîzran din regiunea Samara în noaptea de sâmbătă spre duminică, informează Reuters. Este al doilea atac asupra rafinăriei în acestă lună și al patrulea din august încoace.

Atacul a provocat un incendiu, iar pagubele sunt în curs de evaluare, a transmis Statul Major General al Kievului.

Comunicatul menționează și faptul că o lovitură recentă împotriva rafinăriei de la Volgograd a avariat o conductă și echipamente pentru producerea de lubrifianți.

Rafinăria din Sîzran a mai fost atacată și în noaptea de 4 spre 5 decembrie.

Ukrainian drones are attacking the Syzran Oil Refinery (Rosneft). The refinery's capacity is 8.9 million tons (65.1 million barrels) of oil per year.



Drones already attacked this refinery on the night of December 4–5. pic.twitter.com/RR1Y8rVpUV — Mr. Blacksmith (@Mr_Blacksmith_A) December 27, 2025

De altfel, rafinăria este o țintă predilectă pentru Ucraina, fiind atacată de două ori și în luna august, la o distanță de două săptămâni între atacuri.

Joi, Statul Major General ucrainean a anunţat joi lansarea unui atac reuşit împotriva rafinăriei Novoşahtinsk din regiunea Rostov din Rusia, care se învecinează cu Ucraina la vest, folosind rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Storm Shadow

„Au fost înregistrate numeroase explozii. Am lovit ţinta. Amploarea pagubelor este în curs de stabilire”, a scris Statul Major General al forţelor armate ucrainene pe canalul său de Telegram.