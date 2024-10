VIDEO Ucraineni scoși din cluburile din Kiev și trimiși la înrolare. Razii de amploare ale ofițerilor de recrutare militară

Ofițerii de recrutare din armata ucraineană au percheziționat în weekend restaurante, baruri și o sală de concerte din Kiev. Aceștia au verificat documentele de înregistrare militare și au reținut mai mulți bărbați care nu s-au conformat, potrivit relatărilor făcute de martori și presei locale, informează ABC News.

Ofițerii au mers la Palatul Sporturilor din Kiev, după un concert care a avut loc vineri seara, susținut de trupa rock ucraineană Okean Elzy.

Imaginile video difuzate de presa locală au surprins mai mulți ofițeri poziționați în afara ușilor sălii de concert, când îi opresc pe bărbați în timp ce ies. În filmare, ofițerii par să rețină cu forța câțiva bărbați.

