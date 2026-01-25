VIDEO Un alpinist a escaladat un zgârie-nori de peste 100 de etaje fără coardă și echipament de protecție

Alpinistul american Alex Honnold a escaladat duminică turnul Taipei 101, una dintre cele mai înalte clădiri din lume, fără coardă sau echipament de protecție, potrivit Sky News și BBC.

Clădirea din capitala Taiwanului, denumită „Taipei 101” pentru numărul de etaje, are o înălțime de 508 metri și este făcută din oțel, sticlă și beton, fiind proiectată astfel încât să semene cu un băț de bambus.

Ascensiunea fusese programată inițial pentru sâmbătă, însă a fost amânată din cauza vremii.

Evenimentul a fost transmis în direct pe platforma Netflix, care anunțase că va exista o întârziere în transmisiune pentru eventualitatea în care s-ar întâmpla ceva rău.

Honnold, în vârstă de 40 de ani, a finalizat ascensiunea în o oră și 31 de minute, sărbătorind reușita printr-un singur cuvânt: „Nebunesc (Sick, în engleză, n.r.)”.

„Ce priveliște, este incredibil, ce zi frumoasă”, a mai spus Honnold.

Este al doilea om care escaladează Taipei 101

O singură persoană mai escaladase turnul, însă alpinistul american a urcat mult mai rapid. Alain Robert, un francez care s-a autointitulat „Spiderman”, a ajuns în vârful Taipei 101, la acea vreme cea mai înaltă clădire din lume, în patru ore. A făcut-o cu frânghii și cu un ham.

Pentru Alex Honnold nu este prima aventură de acest gen. În 2017, americanul a devenit prima persoană care escaladează fără coardă și echipament de protecție El Capitan, un monolit de granit de 915 metri înălțime din Parcul național Yosemite din California. Un documentar din 2018 despre această escaladă a fost premiat cu Oscar.

„Când plecam de la sol, ești ceva de genul, oh, e cam intens, sunt atât de mulți oameni care se uită”, a recunoscut Honnold.

„Însă apoi, sincer, toți îmi fac urări de bine. Practic, doar face întreaga experiență să pară mai festivă, toți acești oameni drăguți care mă susțin și se simt bine”, a mai declarat el.