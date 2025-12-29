VIDEO Un fost dublu campion mondial la box, implicat într-un accident rutier soldat cu doi morți

Britanicul Anthony Joshua, fost dublu campion mondial la box la categoria grea, a fost implicat, luni, într-un accident de mașină, în Nigeria. Accidentul s-a soldat cu moartea altor două persoane, transmite presa nigeriană, citată de BBC.

Accidentul s-a produs pe autostrada Ogun–Lagos, în sud-vestul Nigeriei. Boxerul de 36 de ani se afla pe bancheta din spate a bolidului său Lexus Jeep, care s-a izbit de o altă mașină, un camion care staționa pe autostradă, a declarat un martor ocular pentru publicația nigeriană The Punch.

Anthony Joshua a suferit răni ușoare și se află în afara oricărui pericol. El a fost transportat alături de alți răniți la un spital din apropiere. Poliția a confirmat pentru BBC că Anthony Joshua este „bine”.

Anthony Joshua. Credit line: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Identitatea celor două persoane ucise – sau vehiculul în care se aflau – nu au fost făcute publice.

Autoritățile din Nigeria fac cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Mai multe imagini cu momentul în care boxerul iese din mașina avariată au fost publicate pe rețelele de socializare. Avertizăm că acestea conțin scene care vă pot afecta emoțional.

Anthony Joshua este un boxer profesionist britanic care a deținut campionatul mondial unificat la categoria grea de două ori între 2016 și 2021. El are rădăcini familiale în Sagamu, un oraș din statul Ogun, situat în sud-vestul Nigeriei, unde se afla în momentul producerii accidentului.