VIDEO Un fost ministru al Justiției se declară „îngrozit”. Reacție la cald după propunerile la șefia marilor Parchete

„Păstrarea unor șefi din parchete care și-au demonstrat ineficiența mi se pare o greșeală fundamentală”, a reacționat luni deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, după ce au fost anunțate oficial propunerile pentru conducerea DNA, DIICOT și a Parchetului General, acesta catalogând rezultatele drept „dezastruoase”. De altfel, Stelian Ion s-a declarat „îngrozit de rezultate”.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat luni că i-a propus pe Cristina Chiriac pentru funcția de procuror general, pe Viorel Cerbu – șef al DNA și pe Codrin Miron – șef al DIICOT.

„La cald, acum, ca abia le-am aflat (…), mi se par dezastruoase. De-a lungul timpului, când s-au derulat aceste interviuri, am și comentat despre prestația unora dintre candidați și la ce reprezintă ei pentru sistemul judiciar. Păstrarea unor șefi din parchete care și-au demonstrat ineficiența mi se pare o greșeală fundamentală”, a declarat, pentru HotNews, Stelian Ion.

Deputatul USR a criticit în termeni duri mai ales propunerea Cristinei Chiriac.

„Sunt multe lucruri de reproșat, ele au ieșit la iveală în urma investigațiilor jurnalistice făcute de-a lungul timpului, acum bineînțeles fiind în centrul atenției, aceste chestiuni ies și mai mult în evidență. Este un scandal foarte mare legat de doamna (Cristina) Chiriac, de pe timpul când investiga la Iași unele fapte de șantaj și în care a acoperit faptele foarte grave ale episcopului de Huși de atunci, niște abuzuri sexuale îngrozitoare făcute asupra unor minori de care dna procuror știa și a ascuns acele probe. Or, chestiunea aceasta este absolut scandaloasă, adică nu poate fi trecută cu vederea și un astfel de om, chiar la ani de zile de la acea dată, un astfel de om nu are cum într-o țară normală să ajungă Procuror General”, a mai spus fostul ministru al Justiției, pentru publicul HotNews.

Stelian Ion, despre propunerile pentru conducerea Parchetelor. Video: Cristian Andrei

Întrebat despre Marius Voineag, propus pentru funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului General, și despre Alex Florența, propus ca procuror-șef adjunct DIICOT, Ion Stelian a precizat: „Vedem ce s-a întâmplat cu justiția în ultimii ani, vedem ce s-a întâmplat cu lupta anticorupție, vedem foarte multe încercări de cosmetizare a rezultatelor, că au venit cu niște bilanțuri pompoase, cu cifre care dacă sunt analizate cu atenție vor conduce la cu totul alte rezultate, la concluzii că au avut rezultate mult, mult mai slabe decât cei dinaintea lor. Cel puțin pe anticorupție, dacă vă uitați doar pe sechestrele puse, la măsurile asigurătorii – foarte puține, aproape de 9 ori mai puține decât în 2022.”.

Alte precizări făcute de Stelian Ion:

„ Dosare importante, dosare cu miză foarte mare, toate au fost cumva blocate în această perioadă.

Dosare importante, dosare cu miză foarte mare, toate au fost cumva blocate în această perioadă. Eu cred că au fost aleși atunci (prima dată la conducerea parchetelor, n.r), în ciuda faptului că aveau contracandidați mult mai buni, pentru a face anumite servicii în plan politic, o spun răspicat. Știm de dosarul domnului (Nicolae) Ciucă, știm cum a fost avantajat dl. Ciucă, dar au fost și altele.

Rezultate concrete a avut și dl. Voineag, doar că în sens contrar celor promise.

Eu mă uit pe această listă și sunt îngrozit de rezultate. Cu mici excepții, nu e bine ce se întâmplă. Acești oameni (…) nu au cum să aducă niciun suflu nou, nici ceva bun față de situația din justiție. Trebuie o garnitură nouă. Și nu trebuie puși oameni controversați.”

Ministerul Justiției a mai anunțat luni că pentru funcția de adjunct al procurorului general a fost propus actualul șef al DNA, Marius Voineag, pentru funcțiile de procuror-șef adjunct de la DNA au fost propuși Marinela Mincă, procuror-șef al Secției judiciare în cadrul Direcției, și Marius-Ionel Ștefan, procuror-șef serviciu în cadrul DNA – Pitești, iar pentru funcțiile de procuror-șef adjunct de la DIICOT au fost propuși actualul procuror general Alex Florența și Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Prestațiile celor 18 procurori care au candidat pentru opt funcții la conducerea Parchetului General, a DNA și DIICOT au fost transmise în direct de către Ministerul Justiției.

Programate săptămâna trecută, pe parcursul a patru zile, interviurile s-au întins pe aproape 30 de ore, timp în care procurorii au încercat să convingă comisia constituită la Ministerul Justiției că merită să conducă instituțiile care luptă cu infracționalitatea din România.

Propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi înaintate, luni, Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ motivat.