VIDEO Un fotbalist a resuscitat un pescăruș lovit de minge: „Am salvat o viață, e mai important decât titlul”

Un meci de fotbal din Istanbul a fost întrerupt după ce un pescăruș lovit de o minge a căzut pe gazon. Căpitanul uneia dintre echipe a intervenit imediat și a reușit să salveze pasărea prin manevre de resuscitare, transmite Euronews.com.

Incidentul a avut loc duminică, 22 februarie, în timpul unei finale de amatori desfășurate în Istanbul, între formațiile Istanbul Yurdum Spor și Mevlanakapi Guzelhisar. În timpul jocului, o minge degajată puternic a lovit în plin un pescăruș care zbura la joasă înălțime deasupra gazonului.

Căpitanul echipei Mevlanakapi, Gani Catan, a observat că pasărea a rămas nemișcată la pământ și a oprit imediat jocul. El a început imediat masajul cardiac, iar după aproximativ două minute, pescărușul și-a revenit. Acesta a primit apă la marginea terenului și a fost preluat ulterior de serviciile veterinare pentru îngrijiri.

„Am pierdut titlul de campion în acea zi, dar faptul că am reușit să salvez o viață este mult mai important pentru mine”, a declarat Gani Catan pentru presa locală, citată de Euronews.com.