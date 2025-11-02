VIDEO Un livrator străin, agresat pe o stradă din Popești-Leordeni / O femeie îl lovește cu un cablu de încărcător și îl amenință: „Dacă suni la poliție, ce? Te bat” / Precizările IPJ Ilfov

Polițiștii din Ilfov au deschis o anchetă după apariția unui clip video în care un livrator străin este agresat de două persoane, pe o stradă din Popești-Leordeni. În imagini, publicate de Știrile Kanal D, se vede cum o tânără îl lovește cu un fir de încărcător, îl scuipă, îl înjură și îl amenință, în timp ce un alt tânăr îl somează să oprească filmarea.

„Păi și dacă suni la poliție, ce? Te bat. Te bat cu firul de la încărcător, ești prost? Sună la poliție, hai!”, se aude femeia spunând în înregistrare.

Livratorul, vizibil speriat, răspunde: „Greșești, greșești! Nu, nu, nu, te rog. Sun la poliție.”

Conform Știrilor Kanal D, victima este de origine sri lankeză.

Poliția cercetează cazul

Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a transmis duminică că incidentul a avut loc sâmbătă, 1 noiembrie, în jurul orei 15:45, „în urma unei șicanări în trafic între tânărul de 24 de ani și două persoane, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului”.

Sesizarea a fost făcută vineri, 2 noiembrie, în jurul orei 12:45, de către victima de 24 de ani, care a reclamat că „în urma unei șincanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât și l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii persoanei în cauză”.

„În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun”, au mai precizat oamenii legii.

Un incident similar a avut loc în luna august a acestui an, când un bărbat a lovit un livrator străin pe o stradă din București. Agresorul, în vârstă de 20 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ulterior, pe 8 octombrie, acesta a fost trimis în judecată de către procurori, fiind acuzat de lovire sau alte violențe și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.