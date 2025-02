VIDEO Un polițist i-a deconectat brusc microfonul lui Ed Sheeran în timpul unui concert stradal, în India

Un spectacol de stradă susținut de cântărețul britanic Ed Sheeran în Bengaluru, capitala tehnologiei din India, a fost oprit brusc de poliție duminică, informează Reuters.

Ed Sheeran, îmbrăcat într-un tricou alb și pantaloni scurți, a fost văzut cântând pe un trotuar din centrul orașului Bengaluru înainte de concertul său de duminică seara.

Canalele locale au arătat imagini un polițist apropiindu-se de Sheeran în timp ce acesta cânta hit-ul „Shape of You” și oprindu-i microfonul, în timp ce spectatorii îl huiduiau pe ofițer. Sheeran a plecat la scurt timp după aceea.

A police officer pulled the plug when Ed Sheeran surprised everyone on Church Street😂😭😭😭 pic.twitter.com/cMIRoLC7Mk