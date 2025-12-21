VIDEO Un pompier din Botoșani a oferit unei familii cu șapte copii, care risca să rămână pe drumuri, casa moștenită de la bunici

Departamentul pentru Situații de Urgență prezintă duminică „gestul nobil” făcut de un pompier de la ISU Botoșani, care a ajutat o familie cu șapte copii să aibă o casă, după ce proprietarul locuinței unde stăteau cu chirie le-a cerut să plece.

Potrivit DSU, pompierul se numește Gheorghe Cozmolici, plutonier adjutant la ISU Botoșani.

„Plutonierul adjutant Gheorghe Cozmolici, de la ISU Botoșani a înțeles că datoria de a salva vieți nu se limitează doar la intervențiile contra cronometru. Alături de soția sa, Bianca, acesta a oferit o șansă la o viață demnă unei familii greu încercate”, a transmis DSU, pe pagina de Facebook a instituției.

Pompierul fusese vecin de scară cu familia cu șapte copii, care locuiau într-un apartament închiriat. În urmă cu un an și jumătate, proprietarul le-a cerut să plece.

„În urmă cu un an și jumătate, o familie cu șapte copii – foști vecini de scară ai pompierului – risca să rămână pe drumuri după ce proprietarul locuinței închiriate le-a cerut să plece. Soluția salvatoare: Fără să ezite, familia Cozmolici le-a deschis ușa casei moștenite de la bunici, în comuna Vlăsinești. Ceea ce era o casă goală a devenit rapid un cămin plin de viață și siguranță”, a transmis DSU.

Autoritățile mai spun că, dincolo de acoperișul oferit, Gheorghe și Bianca a sprijinit constant familia și l-au botezat apoi pe mezinul familiei.

Gheorghe, împreună cu colegii săi de la Stația de Pompieri Săveni, i-au vizitat acum pe copii, au dus alimente, haine și daruri, „transformând casa din Vlăsinești într-un simbol al speranței”.

​„Aceasta este povestea unui om care a ales să stingă „focul” disperării unei familii, oferind cea mai prețioasă resursă: omenia”, a încheiat DSU.