VIDEO Un post TV din Irak a fost luat cu asalt de protestatari. Motivul: lideri ai Hamas și Hezbollah au fost numiți „teroriști” într-un reportaj

Zeci de oameni au pătruns sâmbătă în zori în sediul canalului de televiziune irakian MBC, în cartierul Al Yamea, din vestul Bagdadului, după difuzarea unui reportaj pe care l-au considerat „ofensator” la adresa „figurilor rezistenţei”, o referire la Hamas, Hezbollah şi Rezistenţa Islamică din Irak, informează EFE, preluată de Agerpres.

Ministerul de Interne irakian a raportat într-un comunicat oficial că „protestatarii care susţin rezistenţa islamică” au intrat cu forţa în studiourile de televiziune, unde au spart şi au incendiat echipamentul tehnic, după care au fugit.

„Au produs doar pagube materiale”, se adaugă în comunicat, în care nu este estimată valoarea pierderilor cauzate şi nici numărul persoanelor care au participat la acest atac. Potrivit sursei citate, cei implicaţi au fugit înainte de sosirea poliţiei, care nu au putut face nicio arestare în acel moment.

În reportajul difuzat de postul TV, membrii grupării islamiste palestiniene Hamas, ai grupării şiite libaneze Hezbollah şi ai nenumăratelor miliţii care alcătuiesc Rezistenţa Islamică din Irak ucişi de armata israeliană de la începerea războiului din Gaza, în urmă cu un an, au fost calificaţi drept terorişti.

⚡️#BREAKING Protesters in Iraq storm MBC (Saudi based) headquarters after they aired a program describing Hamas leaders and Iraqi fighters as “terrorists” pic.twitter.com/SJARytpTO4