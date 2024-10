VIDEO Un rus a fost găsit în viaţă după ce a plutit în derivă 67 de zile, pe Marea Ohoţk. Fratele și nepotul său au murit

Un bărbat rus a fost salvat după ce a petrecut mai bine de două luni în derivă în apele agitate ale Mării Ohoţk, în Extremul Orient rus, într-o barcă gonflabilă minusculă care și-a pierdut motorul. Bărbatul se afla în barcă cu fratele și nepotul său, care au murit, au declarat marți oficialii ruși, transmite AP.

Procuratura din Extremul Orient rus a declarat că bărbatul a fost salvat luni de o navă de pescuit în largul Peninsulei Kamchatka.

Procurorii nu au dezvăluit numele supraviețuitorului, dar presa rusă l-a identificat drept Mihail Pichugin, în vârstă de 46 de ani, care la începutul lunii august a plecat într-o călătorie pentru a vedea balenele în Marea Ohoțk împreună cu fratele său de 49 de ani și nepotul său de 15 ani.

Trupurile lor au fost găsite în barcă când nava de pescuit l-a salvat pe Pichugin.

