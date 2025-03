VIDEO Un trăgător a deschis focul asupra poliției rutiere, de pe o clădire cu 14 etaje, în Rusia. Imagini cu asaltul asupra acoperișului

Un bărbat înarmat a deschis focul, de pe acoperișul unei clădiri de 14 etaje, asupra poliției rutiere, duminică seara târziu, în orașul Murmansk din nordul Rusiei, au anunțat autoritățile, potrivit The Moscow Times.

Înregistrările video ale martorilor oculari au surprins sunetul focurilor de armă trase în ceea ce părea a fi un cartier rezidențial, arătând o siluetă a unui bărbat pe acoperiș, noaptea.

Guvernatorul regiunii Murmansk, Andrei Chibis, i-a îndemnat pe locuitori să ia măsuri de precauție și să se abțină de la filmări atât timp cât poliția a avertizat că este vorba despre un trăgător activ.

Filiala regională a Comitetului de Investigații din Rusia, care anchetează infracțiunile majore, a transmis că nicio persoană nu a fost rănită în schimbul de focuri.

‼️BREAKING: In Murmansk, an unidentified individual climbed onto the roof of a multi-storey building, is aiming at police officers, and shooting at apartment windows



Within half an hour, local residents counted more than 15 shots. pic.twitter.com/kMoCZGETsu — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2025

„Atacatorul a fost neutralizat în timpul asaltului asupra acoperișului”, a anunțat ulterior Comitetul de Investigații.

🇷🇺Video from the site of the neutralization of the Murmansk shooter.



Judging by the footage, he was armed with an Izh-27 rifle and a Vepr carbine.



It is reported that there were no casualties in the shooting, except for the shooter himself, who turned out to be a local resident… https://t.co/5OFqyXQSfK pic.twitter.com/M8ZeHDmd3Q — Intel Slava (@Intel_Slava) March 31, 2025

🇷🇺 BREAKING: A gunman is firing from the rooftop of a high-rise building in Murmansk. Security forces are responding, but access to the rooftop is blocked by a hatch. Several people have reportedly been injured, according to eyewitnesses cited by "SHOT." pic.twitter.com/zqxaYKgmOp — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 30, 2025

Garda Națională a Rusiei a difuzat imagini cu ofițerii săi plănuind operațiunea prin care să ajungă pe acoperiș prin forță.

Murmansk, Russia ❗

The Murmansk shooter has been 'neutralized'. The assault was carried out by the local SOBR "Wolverine" and OMON "Bear" of the Russian Guard. This was reported by the press service of the department. Before starting the shooting, the shooter blocked the… https://t.co/7MdCwLO5Pp pic.twitter.com/KfqUWHzHBQ — LX (@LXSummer1) March 30, 2025

Luni, presa de stat rusă a scris că presupusul trăgător se afla în stare critică. Acesta a fost identificat drept Vladislav Zavgorodny, un angajat al unui serviciu de salvare a navelor de pescuit finanțat de stat, a relatat agenția de presă de stat TASS, citând surse anonime din domeniul securității.