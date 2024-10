VIDEO Uraganul Milton a ajuns în Florida unde a provocat 19 tornade / Furtuna traversează statul lăsând în urmă inundații și distrugeri

Uraganul Milton traversează joi centrul Floridei, după ce a intrat pe uscat prin coasta de vest a statului, provocând tornade mortale, distrugând case și lăsând fără curent aproape 2 milioane de consumatori.

Furtuna a atins țărmul miercuri, în jurul orei 20:30 EDT (03:30 în România), ca uragan de categoria 3, cu rafale de vânt ce au atins 195 km/h în apropiere de Siesta Key, a anunțat Centrul Național pentru Uragane din SUA.

Până la ora 23:00 EDT (06:00 în România), viteza vântului se redusese la 165 km/h, Milton coborând la uragan de categoria 2, considerat totuși extrem de periculos. Ochiul furtunii era la 120 km sud-vest de Orlando, în centrul statului.

Centrul pentru uragane a anunțat că a intrat în vigoare o urgență pentru inundații bruște în zona Tampa Bay, inclusiv în orașele Tampa, St. Petersburg și Clearwater, St. Petersburg primind deja 422 mm de ploaie miercuri.

Cunoscutul Tropicana Field, teren de baseball și centru de evenimente a fost lovit dur de furtună:

OMG. We all had a collected gasp when we saw this from our reporter. The fabric on the roof of Tropicana Field is shredded. #StPete #Milton pic.twitter.com/36UKLO9cK6 — Jason Adams (@JasonAdamsWFTS) October 10, 2024

Ochiul furtunii a aterizat în Siesta Key, un oraș insular cu aproximativ 5.400 de locuitori în apropiere de Sarasota, la aproximativ 100 km sud de zona metropolitană Tampa Bay, unde trăiesc peste 3 milioane de persoane.

Guvernatorul Ron DeSantis a declarat că speră ca Tampa Bay, considerată cândva o potențială țintă pentru uragan, să poată evita pagubele majore.

DeSantis a raportat că Milton a generat, de asemenea, cel puțin 19 tornade care au provocat pagube în numeroase comitate, distrugând aproximativ 125 de locuințe, majoritatea case mobile.

„În acest moment, este prea periculos să vă evacuați în siguranță, așa că trebuie să vă adăpostiți la fața locului”, a declarat DeSantis.

This is the Avenir neighborhood in Palm Beach Gardens, Florida. A powerful tornado passed through here earlier this evening in association with Hurricane #Milton's outer band thunderstorms.



My mom lives in this neighborhood.



Between forecasts tonight on @NTVNewsNL I was keeping… pic.twitter.com/FcwLUOERFb — Eddie Sheerr (@EddieSheerr) October 10, 2024

Cel puțin două decese au fost raportate într-o comunitate de pensionari în urma unei presupuse tornade în Fort Pierce, pe coasta de est a Floridei, a relatat NBC News, citându-l pe șeriful comitatului St. Lucie, Keith Pearson. Pearson a estimat că 100 de case au fost distruse în comitatul în care au apărut 17 tornade, a precizat NBC.

Violent tornado sent to me by my friend Jason Dolliver shot in Fort pierce near the St. Lucie County Fairgrounds. Video shot by Kayla Pollack. An absolutely horrible day for tornadoes. pic.twitter.com/COp8lZfJw6 — Jim Cantore (@JimCantore) October 9, 2024

Tornadă în Fort Pierce

Peste 1,8 milioane de locuințe și companii din Florida au rămas fără curent electric, potrivit PowerOutage.us.

Furtuna ar urma să traverseze peninsula Florida peste noapte și să plece în Atlantic joi, tot cu forța unui uragan.

Odată trecută de Florida, furtuna ar trebui să slăbească în vestul Atlanticului, probabil sub puterea unui uragan, dar reprezentând în continuare un pericol de furtună.

În statul deja afectat de uraganul Helene din urmă cu două săptămâni, până la două milioane de persoane au primit ordin să fie evacuate, iar alte milioane trăiesc în calea furtunii.