VIDEO Vicepreședintele american JD Vance avertizează că discuțiile privind pacea stagnează. Rusia și Ucraina rămân departe de un acord

Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american JD Vance într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, relatează AFP, conform News.ro.

„Ruşii şi ucrainenii nu sunt pur şi simplu într-un punct în care să poată să încheie un acord”, a spus JD Vance.

Statele Unite continuă să acţioneze în vederea ajungerii la un acord, dă el asigurări.

JD Vance evocă o „dezaliniere fundamentală a aşteptărilor” celor două ţări.

Vicepreşedintele lui Trump dă însă asigurări că o soluţie rămâne posibilă.

Dar, în opinia sa, este nevoie de „mult mai multă muncă” pentru a se ajunge acolo.

El salută diplomaţia „energică” a lui Donald Trump care, consideră el, „le dă mai multă libertate de mişcare echipelor sale”, care „nu ezită să exploreze mijloace neconvenţionale” cu scopul de a avansa către un acord.

După convorbirea telefonică pe care a avut-o joi cu omologul său rus, Donald Trump a anunțat că el și Vladimir Putin vor avea un summit într-un loc „convenit” – la Budapesta, în Ungaria – „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina”. Liderul american a susținut că „s-au înregistrat progrese mari în urma conversației”.

Totuși, pentru ca președintele Rusiei să călătorească la Budapesta, el va trebui fie să intre în spațiul aerian al Ucrainei, fie să treacă prin țări UE în care mandatul emis de CPI se aplică.