VIDEO Viscol puternic pe aeroporturile din București. Care e situația zborurilor pe Otopeni și Băneasa

Traficul aerian se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, atât pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Băneasa din București, au transmis sâmbătă dimineață autoritățile.

Nu se înregistrează curse anulate, transmite Compania Națională Aeroporturi București, însă zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă și de operațiunile de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene le efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

„Se intervine permanent cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor”, a transmis CNAB.

În ultimele zile, echipajele pentru operațiuni de iarnă ale Companiei Naționale Aeroporturi București au acționat non-stop și au deszăpezit 1,7 milioane de metri pătrați ai suprafețelor operaționale (piste, căi de rulare a aeronavelor, platforme de îmbarcare/debarcare a pasagerilor etc), transportând cantitatea record de peste 130 de mii de tone de zăpadă, asigurând desfășurarea zborurilor în absolută siguranță pentru pasageri, pe ambele aeroporturi ale Capitalei.

Se recomandă pasagerilor să își ia toate măsurile pentru a se prezenta la timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informații referitoare la propriile zboruri.

Ninsori și viscol în București și 16 județe

A nins în timpul nopții în Capitală și 16 județe, însă alerta nu a fost ridicată la cod portocaliu, un scenariu pe care îl lua în calcul vineri seară șefa ANM, Elena Mateescu.

Circulația pe mai multe drumuri este oprită din cauza condițiilor meteo. În Gara de Nord, mai multe trenuri nu vor ajunge la ora stabilită, cea mai mare întârziere fiind de două ore.