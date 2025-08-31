VIDEO Vreme extremă în Italia: furtuni violente în nord, incendii în sud

Furtuni violente au lovit zone extinse din Italia, în special în nordul ţării, unde au provocat pagube pe scară largă, au declarat sâmbătă reprezentanţii serviciilor de urgenţă italiene, relatează DPA, preluată de Agerpres.

În regiunea Lombardia, o tornadă a smuls din rădăcini mai mulţi copaci şi a distrus acoperişurile caselor la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Milano, între Verderio şi Suisio, potrivit Departamentului de pompieri.

Furtuni cu grindină

Furtuni însoţite de grindină cu diametrul de până la opt centimetri au lovit şi regiunea Piemont, avariind numeroase maşini, distrugând acoperişuri şi provocând pagube la nivelul culturilor agricole.

În Varzo, la graniţa cu Elveţia, străzile s-au transformat în veritabile râuri de noroi după o ploaie torenţială. Scurgerile de moloz au inundat părţi ale satului, iar două case au trebuit să fie evacuate.

Pompierii au primit peste 200 de apeluri în decurs de 12 ore, inclusiv în Lecco, lângă Lacul Como, precum şi în Padova, în regiunea Veneto. Cu o zi înainte, serviciile de urgenţă italiene au răspuns la aproximativ 1.300 de apeluri de urgenţă la nivel naţional din cauza furtunilor.

Meteorologii se aşteaptă ca vremea din acest weekend să rămână schimbătoare. Agenţia pentru Protecţie Civilă a emis o alertă galbenă pentru sâmbătă în mai multe regiuni, printre care Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Campania, Apulia şi Calabria.

Au fost emise avertizări privind noi furtuni, ploi torenţiale, inundaţii şi posibile alunecări de teren. Potrivit prognozelor serviciului meteorologic italian, situaţia ar trebui să se îmbunătăţească semnificativ în cursul zilei de duminică. Se aşteaptă soare şi temperaturi în creştere în multe zone ale ţării.

Turiști evacuați din cauza unui incendiu

În timp ce nordul ţării se confruntă cu ploaie şi furtuni, un incendiu major a izbucnit în sud-est, lângă Lecce, pe coasta Mării Adriaticii.

Între staţiunile balneare Torre Chianca şi Torre Rinalda, peste 100 de rezidenţi şi turişti au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele şi cazările de vacanţă din motive de precauţie.

Alimentate de vânt, flăcările s-au extins vineri în grădinile vilelor, iar drumurile au fost închise. Cu toate acestea, nu s-au înregistrat pagube majore, iar serviciile de urgenţă au reuşit să stingă incendiul, a cărui cauză rămâne încă necunoscută.