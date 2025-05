VIDEO La Kremlin, Xi Jinping și Putin critică SUA, promit „să „contracareze neo-nazismul și militarismul” / De ce îi mulțumește Putin „dragului prieten” Xi

Xi Jinping a sosit la Kremlin miercuri dimineață, pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, menită să dezvolte „parteneriatul fără limite” declarat în 2022, scriu Reuters și Kommersant. Xi va fi în același timp cel mai important oaspete al liderului Rusiei la ceremonia care marchează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, un eveniment boicotat de majoritatea liderilor occidentali.

Vladimir Putin l-a primit joi pe președintele chinez Xi Jinping pentru discuții la Kremlin, despre care Moscova speră că vor oferi un impuls diplomatic liderului rus într-un moment-cheie al războiului cu Ucraina.

Putin și Xi s-au apropiat unul de celălalt de-a lungul unui covor roșu, de la capetele opuse ale uneia dintre cele mai opulente săli ale Kremlinului și și-au strâns mâinile în fața camerelor de luat vederi, apoi au stat în poziție de drepți pentru intonarea imnurilor naționale chinez și rus.

Putin and China’s Xi Jinping met for a photo op inside the Kremlin before talks today. A long, slow walk and a hand shake. Putin later told Xi that the Chinese military contingent at the Moscow Victory Day parade will be the largest of foreign troops walking with Russian forces,… pic.twitter.com/oVcnIuE8eB