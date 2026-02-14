VIDEO Zelenski, despre presiunea din partea lui Trump: De prea multe ori i se cer concesii Ucrainei, dar nu și Rusiei / Mesajele liderului de la Kiev despre Putin, apărarea Europei și ajutorul SUA, la Conferinţa de la Munchen

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că negocierile de pace mediate de SUA de săptămâna viitoare de la Geneva vor fi serioase şi substanţiale, dar şi-a exprimat totodată frustrarea că Ucrainei i se cere „prea des” să facă concesii în cadrul negocierilor, în timp ce din partea Rusiei nu se aude nimic despre compromisuri.

„Sperăm cu adevărat că întâlnirile trilaterale de săptămâna viitoare vor fi serioase, substanţiale şi utile pentru noi toţi, dar, sincer, uneori pare că părţile discută despre lucruri complet diferite”, a declarat Volodimir Zelenski în discursul ţinut sâmbătă la Conferinţa de securitate de la München, potrivit News.ro.

Liderul ucrainean a mărturisit zâmbind că simte „puţin” presiune din partea preşedintelui american Donald Trump, care vineri a spus că Zelenski nu ar trebui să rateze „ocazia” de a face pace în curând.

Zelenski spune că înţelege aceste semnale din partea lui Trump, dar afirmă că Ucraina continuă să facă compromisuri în mai multe chestiuni. El este dispus să discute multe chestiuni, dar Ucraina nu poate pur şi simplu „fugi” de pe propriul teritoriu cu sute de mii de oameni doar ca să facă un „compromis”.

„Nu auzim compromisuri din partea Rusiei. Vrem să auzim ceva de la ei”, a adăugat el.

„Americanii revin adesea la subiectul concesiilor şi, de prea multe ori, aceste concesii sunt discutate doar în contextul Ucrainei, nu al Rusiei”, s-a plâns Zelenski, conform Reuters.

Ruşii „vorbesc adesea despre un „spirit Anchorage”, iar noi nu putem decât să ghicim ce vor să spună cu adevărat”, a spus Zelenski, făcând referire la întâlnirea dintre Trump şi Putin din Alaska.

„O mare greșeală”

Președintele ucrainean a mai spus că Europa „practic nu este” prezentă la masa negocierilor şi ar trebui să fie. „Este o mare greşeală”, consideră el.

Zelenski a avertizat că acţiunile lui Vladimir Putin îi amintesc de Acordul de la München din 1938, „când a început să se împartă Europa”.

„Ar fi o iluzie să credem că acest război poate fi încheiat în mod fiabil prin împărţirea Ucrainei, la fel cum a fost o iluzie să credem că sacrificarea Cehoslovaciei va salva Europa de un mare război”, a subliniat el.

Cu toate acestea, liderul de la Kiev speră ca Statele Unite să rămână implicate în negocieri şi speră că va exista o oportunitate pentru Europa – care, potrivit lui, este în prezent marginalizată – de a juca un rol mai important. Zelenski îşi exprimase anterior îngrijorarea că, din vară, alegerile intermediare din SUA ar putea concentra administraţia Trump asupra problemelor politice interne.

Ucraina şi Rusia au participat recent la două runde de negocieri mediate de Washington la Abu Dhabi, care au fost descrise de părţi ca fiind constructive, dar nu au dus la progrese majore.

Rusia a declarat că delegaţia sa la Geneva va fi condusă de consilierul lui Putin, Vladimir Medinski, o schimbare faţă de Abu Dhabi, unde echipa Rusiei a fost condusă de şeful serviciilor de informaţii militare, Igor Kostiukov. Surse ucrainene au criticat anterior modul în care Medinski a gestionat negocierile, acuzându-l că a ţinut lecţii de istorie echipei ucrainene în loc să se angajeze în negocieri substanţiale.

„Rusia nu a oferit niciun compromis”

Preşedintele ucrainean a spus sâmbătă că, deşi Ucraina doreşte pacea, „nu auzim de niciun compromis din partea Rusiei. Vrem să auzim ceva de la ei”, a subliniat el.

Întrebat la o masă rotundă despre posibilitatea organizării de noi alegeri prezidenţiale în Ucraina, propusă de SUA, Zelenski a spus că, dacă Washingtonul va insista, Ucraina va avea nevoie de două luni de încetare a focului pentru a se pregăti. Apoi „vom organiza alegeri”, a promis liderul ucrainean. În aplauzele susţinute din sală, Zelenski a adăugat ironic: „Vom acorda şi noi ruşilor un armistiţiu dacă vor organiza alegeri”.

În ceea ce priveşte lunile următoare, Zelenski a spus că Ucraina va sprijini procesul de pace şi speră că SUA vor susţine garanţiile de securitate pentru ţara sa. El aşteaptă cu interes o implicare mai mare a Europei în acest proces, iar progresul către aderarea la UE este, de asemenea, o prioritate.

În cadrul aceleiaşi mese rotunde, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că „pentru a rămâne puternici în această luptă, trebuie să realizăm că ruşii nu câştigă” şi că obţin câştiguri „atât de mici încât sunt aproape irelevante”.

Preşedintele ucrainean s-a declarat încrezător că războiul împotriva Rusiei poate fi încheiat cu demnitate.

„Putin nu poate trăi fără război”

Dar Volodimir Zelenski a avertizat că omologul său rus Vladimir Putin nu poate trăi fără război. Putin „nu poate renunţa la ideea războiului. Dacă va mai trăi încă 10 ani, războiul se poate reîntoarce sau extinde”, a spus preşedintele ucrainean.

„De aceea avem nevoie de garanţii reale de securitate înainte de sfârşitul războiului”, a explicat Zelenski. „Şi sperăm că preşedintele Trump şi Congresul ne vor asculta”, a adăugat el.

Zelenski a spus ulterior, într-o discuţie cu Christiane Amanpour de la CNN, că Ucraina are nevoie urgentă de rachete de apărare antiaeriană Patriot şi alte sisteme similare „cât mai repede posibil”.

În comentarii amare despre liderul rus, el a subliniat că Putin nu se plimbă pe străzi şi că „lucrurile normale nu îl interesează”. El „s-a consultat mai mult cu ţarul Petru şi împărăteasa Ecaterina” – arhitecţii ambiţiilor imperiale ruse – decât cu oricine altcineva, a afirmat Zelenski, vorbind la Munchen pe fundalul unui montaj cu imagini de la atacurile cu rachete ruseşti asupra oraşelor ucrainene.

El a mai spus că a discutat cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi cu preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen despre luarea de măsuri suplimentare împotriva flotei-fantomă de petroliere a Rusiei, o sursă importantă de venituri pentru Kremlin.

Atac la adresa lui Viktor Orban

Zelenski a spus că, atât în decembrie, cât şi în ianuarie, forţele ucrainene au ucis şi rănit grav între 30.000 şi 35.000 de soldaţi ruşi. El susţine că, în prezent, Rusia plăteşte cu vieţile a 156 de soldaţi pentru fiecare kilometru din Ucraina pe care îl cucereşte. „Putin nu este îngrijorat de acest lucru în prezent, dar există un nivel la care va începe să-i pese”, crede Zelenski, citat de The Guardian.

El a indicat că Ucraina îşi propune să ajungă la 50.000 de victime pe lună pentru a creşte preţul continuării războiului şi a subliniat că ucrainenii sunt esenţiali pentru a opri agresiunea rusă, deoarece asigură libertatea şi independenţa Poloniei, ţărilor baltice, Moldovei şi României.

Într-un atac furios la adresa premierului Viktor Orbán din Ungaria, cu care s-a ciocnit public în ultimele săptămâni, el a spus: „Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu cum să-şi mărească armata pentru a împiedica tancurile ruseşti să se întoarcă pe străzile din Budapesta”.

„Unitatea noastră este cea mai bună apărare împotriva planurilor agresive ale Rusiei”, a subliniat Zelenski.

El a mulţumit mai multor ţări pentru ajutorul acordat nominalizând Danemarca, Germania, Cehia, ţările nordice, Marea Britanie, Franţa, Olanda, Italia, Polonia, SUA, Canada, Turcia şi Japonia.

Pe de altă parte, a reamintit că Rusia are şi „complici”, printre care Coreea de Nord şi companii chineze care furnizează componente pentru armele şi rachetele ruseşti. El a condamnat, de asemenea, Iranul pentru că a furnizat Rusiei drone Shahed, spunând că regimul trebuie „oprit imediat”.

Nicio centrală ucraineană nu mai este intactă

Zelenski a declarat că, într-o singură noapte din această săptămână, Rusia a lansat 24 de rachete balistice şi peste 200 de drone. El a spus că livrările de rachete de apărare aeriană pentru a ajuta Ucraina să se apere au fost făcute frecvent cu doar câteva zile înainte de a fi necesar să fie utilizate. Practic, nicio centrală electrică ucraineană nu mai este intactă, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a mai spus că armele evoluează mai repede decât deciziile politice. Dronele de atac Shahed ale Rusiei pot fi acum ghidate în timp real şi sunt propulsate de motoare cu reacţie. Dar el crede că Ucraina va produce în curând suficiente drone pentru a face dronele Shahed inutile.

Critici la adresa fostei administrații SUA

Zelenski a mai spus că Ucraina a încercat totul pentru a preveni războiul, dar nu a primit niciun ajutor serios din partea administraţiei americane anterioare pentru a contracara agresiunea rusă.

„Cel mai practic sfat pe care generalul (Mark) Milley i l-a putut da Ucrainei la acel moment a fost pur şi simplu să sape tranşee şi acesta este răspunsul pe care mi l-a dat comandantul meu suprem. Imaginaţi-vă, sute de mii de soldaţi ruşi la graniţele voastre, echipament militar masiv, şi tot ce auziţi este: săpaţi tranşee. Deci, dacă trupele ruse intră în Lituania, Doamne fereşte, dau doar ca exemplu, sau în altă ţară de pe flancul estic al NATO, ce vor auzi atunci aliaţii? Vor auzi că ajutorul este pe drum? Sper că da”, a declarat liderul de la Kiev.

Europa trebuie să aibă propria capacitate de a răspunde la orice ameninţare, pentru a trimite un semnal clar, a arătat Zelenski, susţinând apelul la mai multe investiţii în apărare. El a subliniat că Ucraina are „cea mai puternică armată din Europa” şi „de aceea Europa are nevoie de Ucraina”.

„Cred că pur şi simplu nu este inteligent să ţii această armată în afara NATO”, a menţionat el, „dar măcar să fie decizia ta, nu a lui Putin”, a continuat el într-o aluzie amară la concesiile pe care SUA le-au făcut Kremlinului.