Trump îi cere lui Zelenski „să se miște” pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia

Președintele american Donald Trump, a declarat vineri că liderul ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”, afirmând că Rusia dorește să încheie un acord în contextul războiului în desfășurare din Ucraina, scrie Reuters.

Declarațiile președintelui SUA vin înaintea unui nou ciclu de negocieri tripartite, săptămâna viitoare.

„Rusia dorește să încheie un acord, iar Zelensk va trebui să se miște. Altfel, va rata o mare oportunitate. Trebuie să se miște”, le-a spus Trump reporterilor, la Casa Albă.

După aproape patru ani de război și în ciuda eforturilor intense ale președintelui Donald Trump de a pune capăt la ceea ce el numește o „baie de sânge” fără sens, Rusia și Ucraina rămân încă pe poziții îndepărtate în chestiuni cheie, printre care problema teritorială și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, notează Agerpres.

Noua rundă de negocieri directe Rusia – Ucraina, confirmată

Noua rundă de negocieri directe Rusia – Ucraina va avea loc pe 17-18 februarie, în Elveția la Geneva, a anunțat agența de stat rusă Interfax. La negocieri sunt așteptați și reprezentanții SUA.

Administrația prezidențială ucraineană a confirmat pentru Politico programul și locația și a precizat că a început pregătirile.

Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, un consilier al lui Putin care a fost criticat de ucraineni după sesiunile de negocieri anterioare, potrivit publicației de la Bruxelles.

Medinski a condus delegația rusă de la negocierile de anul trecut din Istanbul, dar a fost schimbat pentru ultimele două runde directe Ucraina-Rusia-SUA care au avut loc în Emiratele Arabe Unite. În relatarea despre revenirea lui Medinski în fruntea delegației ruse, publicația ucraineană Kyiv Independent îl descrie drept „un pseudo-istoric” cu o poziție dură.

La precedentele negocieri, el a avertizat că Rusia era pregătită să continue lupta pe termen nelimitat și a amenințat cu noi avansuri teritoriale în cazul în care Kievul ar refuza cererile Moscovei.

Delegația ucraineană l-a criticat pe oficialul rus pentru argumentele istorice lungi pe care le-a prezentat. Săptămâna trecută, Zelenski a calificat atitudinea lui Medinski drept „o prezentare istorică dintr-un manual pe care toată lumea l-a auzit de multe ori înainte”.

Doi oficiali europeni și un înalt oficial american au declarat pentru Politico la începutul acestei săptămâni că Washingtonul a clarificat Kievului că nu va finaliza garanțiile de securitate pentru a proteja Ucraina de viitoare agresiuni rusești până când nu se va ajunge la un acord global pentru încheierea războiului.

Runda precedentă de negocieri a avut loc la Abu Dhabi la începutul lunii februarie. Rusia și Ucraina au efectuat recent primul schimb de prizonieri din octombrie anul trecut.