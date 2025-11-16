VIDEOREPORTAJ Răspunsul NATO în cazul în care România e atacată – Un exercițiu în premieră, realizat în timp real, în trei zone diferite din țară: drone, tancuri, trupe aeropurtate

NATO a realizat în România, în aceste zile, una din cele mai mari desfășurări de forță ale alianței pe flancul estic, spun liderii militari la Cincu. În premieră, la o asemenea scară, militarii aliați s-au coordonat în timp real între ei în trei poligoane diferite din țară, dar au luptat ca și cum ar fi fost pe același câmp de bătălie. Scenariul? Unul fictiv, dar bazat pe realitățile zilelor noastre, în care un inamic lansează o ofensivă contra României.

Dacian Fall 25 este de departe cel mai mare exercițiu militar ținut în România în ultimii ani. Prin mișcările de trupe de acum, NATO vede și certifică ce înseamnă, la nevoie, să aduci rapid mii de militari pe flancul estic, să ridici la nivel de brigadă – adică aproape 5.000 de militari – Grupul de Luptă condus de NATO în România care, în mod permanent, numără circa 1.700 de soldați.

Acum Dacian Fall 25 înseamnă peste 5.000 de militari, din care aproape 4.000 francezi, dar și 1.200 de mijloace de luptă, multe aduse din afară, pe navă, pe trenuri sau prin convoaie rutiere. Toate deplasările de trupe și toate exercițiile punctuale au culminat în 12-13 noiembrie, când NATO a executat cel mai ambițios plan de luptă pentru forțele aliate aduse în România.

Lipsa forțelor americane din cadrul exercițiului de acum nu este legată de recentul anunț făcut de SUA cum că va retrage parțial o parte din militarii ce se rotesc periodic la Mihail Kogălniceanu. Dacian Fall e un exercițiu militar anual ce se desfășoară în România și în care sunt implicate ca forțe de luptă Grupul de Luptă NATO condus de Franța și Brigada Multinațională Sud Est. Similar, un astfel de exercițiu se desfășoară an de an și primăvara sub numele Dacian Spring. La aceste exerciții militare participă, în mod curent, trupele statelor care trimit militari în România în cadrul celor două structuri.

Trei poligoane aflate la sute de kilometri distanță unul de celălalt, luptând împreună

Scenariul este unul simplu, dar foarte greu de pus în practică: România, și automat NATO, sunt într-un război, iar unitățile aliate sunt luate prin surprindere de o ofensivă a inamicului. Drept răspuns, în trei puncte diferite din țară unități militare ale armatei române și ale aliaților luptă în același timp, coordonate în timp real, ca și cum ar lupta pe același front.

La Smârdan unități mecanizate, tancuri și blindate, opresc ofensiva inamicului. De la Capu Midia, sistemele de apărare antiaeriană Hawk și Mistral asigură cerul, iar lansatoare de rachete de artilerie HIMARS și LRU franceze lovesc inamicul în spatele liniilor și afectează lanțul logistic.

În același timp, sub coordonarea dronelor, mici și mari, la Cincu are loc cea mai mare desfășurare de forțe: o contraofensivă combinată care împinge înapoi inamicul. Toate trei poligoanele sunt coordonate simultan și toată lumea acționează ca și când ar lupta în același loc, pe același câmp de luptă.

Scenariul în care un inamic lansează o ofensivă împotriva României

Scenariul în care România este atacată este unul fictiv, cu un inamic nenumit, dar care este bazat pe situații reale.

Exercițiul începe cu o ofensivă declanșată de inamic pe teritoriul României. Un prim răspuns vine pe direcția de luptă Smârdan, acolo unde tancuri și blindate din cadrul Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”, împreună cu tancuri franceze Leclerc, opresc avansul forțelor inamice.

În același timp, drone românești Bayraktar, deasupra direcției de luptă Cincu transmit către unitățile de artilerie pozițiile artileriei inamice. De la Cincu răspund obuzierele autopropulsate franceze Caesar și tunuri românești, în timp ce de la Capu Midia răspund cu trageri de rachete cu rază lungă sistemele românești HIMARS și LRU franceze.

Tot de la Capu Midia se activează sistemele antiaeriene românești HAWK și cele franceze Mistral, pe rază scurtă, pentru a elibera spațiul aerian de aeronave inamice.

Ploaie de drone

La Cincu, o multitudine de feluri de drone sunt lansate de soldați aliați, belgieni și francezi, în timp ce de sus veghează o dronă Bayraktar. Noi poziții inamice sunt transmise echipelor spaniole și franceze cu tunuri mortiere. În același timp, francezii dislocă și sisteme antidronă, care fie bruiază dronele inamice, fie le doboară din aer cu un lansator special de grenade.

Francezii dislocați la Cincu folosesc și rachete ghidate antitanc MMP.

Pentru prima dată într-un exercițiu de asemenea amploare la Cincu, trupele NATO folosesc drone de atac FPV (First-Person View), drone mici, kamikaze, foarte rapide și manevrabile, ghidate de un pilot printr-o cască – o tactică dezvoltată pe parcursul războiului din Ucraina.

Pe direcția de luptă Cincu își fac apariția și avioanele de vânătoare, Eurofighter Typhoon ale Germaniei și F-16 românești care atacă unitățile de luptă antiaeriană ale inamicului.

În teren, la Smârdan, unitățile mecanizate pornesc avansul împotriva inamicului după ce inițial au reușit doar să oprească ofensiva. Trupe franceze, belgiene și spaniole presează inamicul

La Cincu, sub protecția focului de artilerie, trupe macedonene pe vehicule blindate Humvee și militari francezi pe vehicule blindate Panhard VBL înaintează în teren. Li se alătură și transportoare blindate franceze VBCI și poloneze Rosomak care încep să tragă cu tunul spre pozițiile inamice identificate anterior de dronele aliate. De pe un flanc, Mașinile de Luptă ale Infanteriei MLI-84M „Jderul” intră și ele în luptă cu tunul telecomandat de 25 mm și cu rachete antitanc Spike.

Franța luptă cu elicoptere de atac Tiger

În același timp, militari francezi și români atacă unitățile blindate inamice cu lansatoare de rachete ghidate antitanc Spike.

Elicoptere de atac Tiger ale Franței intervin de pe un flanc, lansând rachete nedirijate și lovituri de tun către pozițiile inamice din rândul doi, în timp ce tancuri de luptă Leclerc și TR-85M1 „Bizonul” avansează dintr-o parte, învăluind inamicul pe partea dreaptă pe direcția de luptă Cincu.

După elicopterele de atac Tiger ale Franței, intră acum pe scenă și cele de atac românești IAR-330 Puma SOCAT care susțin din aer avansul trupelor de la sol.

De pe celălalt flanc, pe partea stângă a direcției Cincu, trupe aliate pe transportoare blindate învăluie inamicul rămas prins pe poziții înaintate, în timp ce artilerie grea lansează atacuri în spatele liniei pentru a preveni o retragere ordonată a inamicului.

Pentru a susține manevra de învăluire, în scenă intră și transportoarele blindate de luptă Piranha 5 ale forțelor române, din cadrul Divizie Multinaționale Sud-est de la Craiova.

Trupe aeropurtate, lansate în spatele liniei inamice

În timp ce inamicul e acum atacat din toate direcțiile, un avion C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române lansează trupe aeroportutate care se parașutează în spatele liniilor inamice și marchează finalul exercițiului.

Odată cu Dacian Fall 25, NATO certifică faptul că poate disloca și pune în operare, eficient și coerent, o forță de dimensiunea unei brigăzi într-un timp relativ scurt, de la câteva zile până la câteva săptămâni.

Reprezentanții militari spun că e foarte dificil de coordonat în luptă atâtea unități diferite, din armate diferite, pe planuri și locații diferite, toate în timp real, dar la fel de dificil este să le și aduci pe toate în România, dacă e nevoie, într-un timp util.

„Un efort uriaș”

„Am dislocat brigada din Franța în România și a fost un efort uriaș, realizat prin patru moduri de acțiune: pe mare, pe cale aeriană, pe cale ferată și pe șosea. Ca să înțelegeți amploarea, au fost plecări din Grecia și apoi traversare prin Bulgaria, am folosit cinci avioane, 11 trenuri diferite și 15 convoaie pe rutier – a fost o dislocare masivă, realizată în mai puțin de 10 zile”, spune generalul Maxime Do Tran, conducătorul brigăzii NATO constituite în cadrul exercițiului.

„Acum am deplasat 3.100 de oameni și 600 de mijloace tehnice. Am învățat lecțiile din anii anteriori, ne-am coordonat mai bine cu celelalte țări cu trecerea frontierei. Am decis, pentru prima dată, pentru a câștiga timp, să folosim și calea apei, să folosim o navă prin care să aducem trupe și tehnică până în Grecia, ne-a luat două zile, apoi să traversăm Bulgaria până în România în cam trei zile”, mai spune generalul Do Tran.

„Prima desfășurare de amploare pe flancul estic”

„Dacian Fall este despre pregătirea și despre disponibilitatea trupelor. Interoperabilitatea a fost una din marele provocări – sunt 16 națiuni implicate în exercițiu, vă puteți imagina cât de dificil este să integrezi atâtea trupe”, declară și generalul Cyril Mathias, locțiitorul comandantului Diviziei Multinaționale Sud-Est.

„Este una dintre cele mai ample dislocări ale armatei franceze în ultima perioadă, dar cu siguranță este prima desfășurare de amploare reală realizată de-a lungul flancului estic al Alianței”, mai spune generalul Mathias.