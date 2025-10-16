Sari direct la conținut
Actualitate

Viktor Orban anunță că se va întâlni „în curând” cu Donald Trump

HotNews.ro
Viktor Orban anunță că se va întâlni „în curând” cu Donald Trump
Președintele SUA, Donald J. Trump, și prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, în Biroul Oval al Casei Albe din Washington, D.C., pe 13 mai 2019. FOTO: Chris Kleponis / Zuma Press / Profimedia

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat miercuri seara că se așteaptă să se întâlnească în curând cu președintele american Donald Trump pentru a discuta un acord economic între cele două țări, scrie Reuters.

„Există o dată, iar agenda negocierilor este gata în proporție de aproximativ 80%. Când vom ajunge la un acord cu americanii cu privire la restul de 20%, vom decide împreună cu ei când să anunțăm întâlnirea, iar apoi aceasta va avea loc”, a declarat Viktor Orban într-un interviu acordat site-ului de știri Mandiner.

Trump și-a arătat chiar recent aprecierea pentru liderul maghiar, cu ocazia summitului pentru pace în Gaza desfășurat în stațiunea egipteană Sharm El-Sheikh, de la Marea Roșie.

Iar Viktor Orban s-a mândrit cu asta.

Într-o înregistrare video postată de premierul ungar pe pagina sa de Facebook, Trump poate fi auzit spunând: „Avem Ungaria. Oh, Viktor!… Îl iubim pe Viktor. Ești fantastic. Știu că mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează”.

Orban a participat și el luni, în Egipt, la semnarea acordului de pace din Orientul Mijlociu, la invitația lui Trump.

Președintele american a adăugat că l-a susținut pe Orban la ultimele alegeri, „și a câștigat cu 28 de puncte”. „Așa că data viitoare te vei descurca și mai bine… Suntem alături de tine sută la sută”, a spus Trump.

La postarea sa de pe Facebook, Orban a adăugat următorul comentariu: „Vă mulțumesc, domnule președinte! Continuăm pe calea păcii!”.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro