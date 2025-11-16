Viktor Orbán, campanie cu un mesaj „anti-război”, după s-a văzut cu Trump / „Cei care doresc pacea ni se vor alătura”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a dat startul unui „turneu anti-război” de câteva săptămâni. El transformă criticile aduse sprijinului european pentru Ucraina într-un mesaj de campanie electorală înaintea alegerilor de anul viitor, potrivit The Guardian.

Viktor Orbán face din sprijinul acordat Ucrainei un punct central al campaniei Fidesz, în contextul în care partidul său pierde teren din cauza crizei legate de costul vieții din Ungaria.

El are programate evenimente în cinci orașe până la sfârșitul anului, începând cu o adunare sâmbătă în orașul Győr, din nord-vestul țării. „Cei care doresc pacea ni se vor alătura”, a declarat liderul de dreapta al partidului Fidesz într-o postare pe Facebook înainte de eveniment.

Seria de mitinguri a început la o săptămână după vizita lui Orbán la Washington DC, unde s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, care a acceptat să acorde Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile SUA privind importul de petrol și gaze din Rusia. Acordul a fost considerat un impuls pentru Orbán, care se află la putere de 15 ani, într-o perioadă de incertitudine economică pentru țară.

O altă prioritate a lui Orbán în cadrul acestei vizite a fost aceea de a-l convinge pe Donald Trump să viziteze Ungaria pentru o întâlnire cu președintele rus, Vladimir Putin, cu care Orbán a menținut legături, în ciuda nemulțumirii altor guverne europene, potrivit unor surse interne, citate de The Guardian.

Afirmațiile lui Orbán privind triumful summitului cu Trump maschează îndoielile din ce în ce mai mari pe care le are în privința puterii sale. Liderul maghiar a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor unui război în spirală, iar Orbán speră că mesajul „anti-război” îi va submina opoziția înainte de alegerile care vor avea loc în aprilie anul viitor, notează publicația britanică.

Donald Trump și Viktor Orban, în Biroul Oval, în timpul vizitei premierului ungar la Washington, pe 7 noiembrie 2025. Credit line: Daniel Torok / Avalon / Profimedia

„Fidesz este partidul războiului și al urii”

Însă Péter Magyar, un fost membru al partidului Fidesz, al cărui partid Tisza conduce acum în unele sondaje independente, a organizat un alt eveniment în Győr în aceeași zi. „Fidesz este partidul războiului și al urii, în timp ce Tisza lucrează pentru pace în țară și în întreaga lume”, a scris el într-o postare pe Facebook.

Orbán s-a poziționat ca vocea rațiunii împotriva a ceea ce el numește o campanie eșuată a UE de înarmare a Ucrainei. Însă criticii săi din țară și din UE consideră că politicianul de dreapta este prea apropiat de Putin și l-au numit „calul troian” al Kremlinului în blocul comunitar.

Luna trecută, Orbán a condus un „marș pentru pace” în cadrul căruia a declarat în fața a mii de oameni că Ungaria este „singura țară din Europa care apără pacea”.

Relațiile dintre Budapesta și Kiev s-au deteriorat din cauza blocării de către Ungaria a demersurilor de aderare a Ucrainei la UE, precum și a refuzului lui Orbán de a impune sancțiuni Rusiei.

Problema Ucrainei, care are graniță comună cu Ungaria, a fost adesea folosită în politica internă. Mass-media pro-Fidesz l-a acuzat pe Magyar de colaborare cu serviciile secrete ucrainene, numindu-l „Zelenski al Ungariei”.

„Ei ar accepta Ucraina în UE. Noi am plăti prețul”

Anul acesta, în Ungaria au fost amplasate panouri publicitare pe care apare Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, cu următorul mesaj: „Ei ar accepta Ucraina în UE. Noi am plăti prețul”.

Vlada, o ucraineancă de 23 de ani care locuiește în Ungaria, a declarat pentru The Guardian: „Când familiile vin aici de pe linia frontului, unde au fost bombardate ani de zile, aceste afișe pot trezi din nou sentimente negative”. Ea a cerut să i se folosească doar prenumele pentru a-și proteja identitatea și pe cei apropiați, dintre care unii încă trăiesc sub ocupația rusă în Ucraina.

Ea a fugit în Ungaria la începutul invaziei și a învățat limba, dar a spus că a primit comentarii anti-ucrainene.

„Există guverne pro-pace, de exemplu, Elveția. Ele nu trimit arme, dar ajută la organizarea conferințelor de pace, cu reconstrucție”, a spus Vlada.

Un panou publicitar al guvernului maghiar afirmă că „Bruxelles ar plăti războiul din impozitele voastre”, ca parte a campaniei de consultare națională din 2025. Credit line: Bence Árpási / Alamy / Profimedia

Tema „păcii”, un element central în campania lui Orbán

Se așteaptă ca tema „păcii” să devină un element central în campania de realegere a Fidesz. Fidesz ar putea încerca să „transforme alegerile într-un referendum privind războiul și politica externă”, a spus Dániel Róna, politolog și director al Centrului independent de cercetare 21. Dar Mátyás Bódi, expert al grupului independent de analiză Electoral Geography, a spus că întrebarea este „dacă acest lucru va fi suficient în contextul crizei costului vieții”.

Sondajele Electoral Geography indică un avantaj de 7% pentru Tisza.

După 15 ani de guvernare Fidesz, maghiarii se confruntă cu inflația, un sistem de sănătate deficitar și probleme tot mai grave în domeniul educației – domenii în care alegătorii au acum mai multă încredere în Tisza, a remarcat Bódi, citând un studiu recent realizat de institutul independent de sondaje Policy Solutions.

Orbán deține în continuare un avantaj în politica externă, în special în ceea ce privește pacea și migrația. „Dar nu vedem partide care să câștige alegerile pe baza politicii externe”, a spus Bódi.