Viorel Hrebenciuc, condamnat definitiv la închisoare într-un dosar de corupție, a reprezentat România la Expo Osaka 2025. Alături de el, alte două „nume grele” din politică

La expoziția mondială de la Osaka, Japonia, a fost marcată joi „ziua României” printr-o serie de evenimente care au evidențiat rolul tradiției ca element esențial în consolidarea dezvoltării durabile, potrivit unui anunț făcut de MAE. De „Ziua României”, la Osaka, a fost prezentă și o delegație a Camerei de Comerț și Industrie a României cu mai multe „nume grele” din politica românească.

Potrivit unor imagini publicate pe Facebook de Tomoyasu Kato, consul onorific al României la Osaka, România a fost reprezentată de o delegație formată din Mihai Daraban (președinte CCIR), Victor Ponta, Viorel Hrebenciuc și Ovidiu Silaghi. Imaginile au fost preluate de Cătălin Teniță, consilier general la Primăria Capitalei din partea REPER, care a criticat prezența lui Hrebenciuc într-o delegație a României.

Victor Ponta și Viorel Hrebenciuc nu au răspuns apelurilor HotNews care a dorit să întrebe motivele prezenței la Osaka 2025. Nici CCIR nu a răspuns pentru un punct de vedere oficial.

„În altă ordine de idei, la Ziua României la Expo Osaka 2025, care a avut loc ieri, România a fost reprezentată în poza oficială si de condamnatul penal Viorel Hrebenciuc. (…) Efectiv m-ar fi apucat dezgustul… Sper că domnul Hrebenciuc a fost pe banii lui, nu pe cei ai statulu”, a scrie Teniță pe Facebook.

Hrebenciuc și Silaghi, politicieni cu probleme penale

Viorel Hrebenciuc este considerat „eminența cenușie” și unul din cei mai influenți lideri PSD timp de două decenii înainte să se retragă din prim-planul politicii ca urmare a problemelor penale. În 2014, DNA l-a acuzat de trafic de influență și retrocedări ilegale de păduri, moment în care a demisionat din Camera Deputaților. În acest dosar, a primit o condamnare de 2 ani de închisoare cu executare în primă instanță, dar a scăpat la apel întrucât faptele s-au prescris.

El a ajuns după gratii în alt dosar, în care în septembrie 2021 a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare fiind acuzat de DNA că s-a implicat pentru a determina funcţionari din Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) pentru ca această instituţie să revină asupra deciziei de retragere a licenţei postului Giga TV – controlat de primarul din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan „Pinalti”.

El a fost eliberat condiționat în iulie 2022 după ce a executat mai puțin de o treime din pedeapsă.

Potrivit anunțului consului Kato, el a fost prezent la Osaka drept „consilier onorific” în delegația CCIR.

Ovidiu Silaghi a fost un influent membru PNL, fiind ministru al IMM-urilor (2007-2008) în guvernul Tăriceanu și ministru al Transporturilor (mai – decembrie 2012) în primul guvern USL condus de Victor Ponta.

El a fost anchetat de DNA sub acuzația că, în 2012, a primit 200.000 de euro de la omul de afaceri Nelu Iordache pentru a influența decizii ale CNADNR legate de rezilierea unor contracte și deschiderea de rute aeriene. Dosarul a fost ulterior clasat de DNA, pe motiv că „fapta nu există”.

În prezent, Silaghi este secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a României.

Victor Ponta nu are o funcție la CCIR, iar în anunțul consulului este prezentat ca fost premier al României.

Ovidiu Silaghi, Viorel Hrebenciuc, Mihai Daraban și Victor Ponta Foto: Facebook/ Tomoyasu Kato

CCIR anunța prezența la Osaka 2025

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Pavilionul României din cadrul Expoziției Mondiale Osaka 2025, a organizat, în data de 26 iunie, Forumul de afaceri România-Japonia, eveniment la care au participat peste 80 de companii românești care își desfășoară activitatea în diferite sectoare economice, transmitea CCIR într-un comunicat publicat joi.

„Forumul de Afaceri, organizat în marja celebrării Zilei Naționale a României la Expoziția Mondială Osaka 2025, a oferit o platformă importantă pentru promovarea mediului de afaceri din România pe piața japoneză și asiatică, companiile românești participante reușind să stabilească contacte directe cu partenerii străini, în vederea dezvoltării unor proiecte economice comune”, se menționa în comunicat.

Ce este Osaka 2025

Expoziția Mondială Osaka 2025, Kansai, Japonia, organizată în perioada 13 aprilie – 13 octombrie 2025, adună peste 160 de participanți internaționali și are ca temă „Designing Future Society for Our Lives”, care se bazează pe ideea de colaborare internațională și implicare colectivă pentru identificarea soluțiilor la provocările actuale ale umanității, potrivit MAE.

În cele trei luni de la deschiderea Expoziției, Pavilionul a primit vizita a peste 300.000 de vizitatori.

În perioada 25–28 iunie 2025, România a fost reprezentantă de o delegație condusă de președintele Senatului, Mircea Abrudean.