Virgil Ghiță, eroul României în meciul cu Austria. „Avem dreptul de a visa”

Virgil Ghișă a reușit un gol miraculos în partida cu Austria. A înscris în ultimele secunde din prelungiri cu o lovitură de cap.

Virgil Ghiță, fundațul lui Hannover, a reușit să înscrie în minutul 90+5, din centrarea lui Ianis Hagi, în meciul crucial privind calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal.

„Cred că e cel mai frumos moment din carieră”, a spus el după victoria în fața Austriei, pentru Antena Sport.

„Să dai gol pentru echipa naţională este un moment aparte şi va rămâne întotdeauna în gândul meu”. a continuat eroul naționalei.

El și-a lăudat și coechipierii, spunând că echipa „a jucat extraordinar”. „Cred că meritam să dăm gol mai devreme. Mă bucur că s-a întâmplat pe final, că am marcat şi că am câştigat”, a mai spus Virgil Ghiță.

„Golurile şi victoriile pe final sunt mai dulci, după un meci pe care l-am dominat. Este un moment aparte să te bucuri alături de fani, mai ales când sunt în număr atât de mare”, a mai spus el, făcând referire la cei aproximativ 40.000 de fani de pe Arena Națională.

„Normal că visăm la Mondial, întotdeauna. Cât timp sunt şanse cred că avem dreptul de a visa”, a declarat Virgil Ghiţă.

