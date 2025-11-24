Vizita lui Nicușor Dan în SUA. Marius Lazurca spune că există „un grup de lucru”: Sunt câteva puncte obligatorii

Preşedintele Nicuşor Dan a decis crearea unui grup de lucru pentru pregătirea vizitei sale în SUA, a declarat consilierul prezidenţial pentru politică externă și securitate națională Marius Lazurca, precizând că Nicuşor Dan este de fapt „liderul activ” al acestui grup. Conform lui Lazurca, există câteva „dimensiuni obligatorii” ale vizitei.

Marius Lazurca a spus, luni, la Digi24, că platforma pe care va fi pusă la punct deplasarea lui Nicușor Dan în SUA „este foarte promiţătoare” și nu a fost inventată ad-hoc pentru pregătirea acestei vizite, iar din „grupul de lucru” fac parte toate instituţiile care trebuie să contribuie la această vizită.

Lazurca a spus că Nicușor Dan este, de fapt, „liderul activ al acestui grup” – „nu a delegat activităţile de pregătire a acestei vizite subordonatilor dumnealui, ci se ocupă nemijlocit de pregătirea acestei vizite”.

„De fiecare dată când gândim o acţiune de politică externă, domnul preşedinte are câteva aşteptări necondiţionate de la noi, cei care suntem în serviciul dumnealui. În primul rând, este construirea de substanţă. Domnul preşedinte nu îşi doreşte vizite de dragul vizitelor, vizite care să închipuie ceremonii goale, de protocol sau deplasări care să nu însemne nimic în beneficiul cetăţenilor noştri. De fiecare dată ne cere substanţă şi ne cere să îi demonstrăm că această vizită este benefică interesului naţional şi benefică, până la urmă, cetăţenilor României”, a spus Marius Lazurca, citat de News.ro.

El a afirmat că există „câteva dimensiuni obligatorii” în vizitele externe ale lui Nicușor Dan: „dimensiunea politică, cu o tematică de mare interes pentru România, respectiv ce punem pe agenda dialogului politic astfel încât România să iasă în avantaj”, şi dimensiunea economică, „absolut fundamentală”.

Lazurca a mai spus că preşedintele este „interesat foarte mult” de relaţionarea directă cu comunităţile de români care trăiesc în străinătate: „Este o temă de mare interes pentru domnul preşedinte“.

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat recent că vizita lui Nicușor Dan în SUA este planificată pentru prima parte a lui 2026.