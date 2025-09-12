Vizită surpriză la Ministerul Economiei. Un celebru jurnalist britanic a vizitat instituția: „Turismul românesc n-a avut un birou de promovare mai eficient ca el”

Ministerul Economiei a fost vizitat vineri de celebrul jurnalist britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania”, prin care a promovat diverse locuri din România.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că i-a mulțumit lui Charlie Ottley pentru „felul în care promovează România și pentru planurile frumoase pe care le are în continuare pentru țara noastră”.

„I-am spus că turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient ca el. Am bătut palma și am promis că pentru 2026 vom pune pe picioare câteva proiecte împreună”, a scris Miruță pe Facebook.

Ce l-a „surprins” pe Radu Miruță la Charlie Ottley

Ministrul Radu Miruță spune că în timpul discuției cu jurnalistul britanic a fost surprins despre un detaliu pe care i l-a împărtășit acesta.

„Am aflat și ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetățean de onoare al Brașovului acum cinci ani, Charlie a depus și pentru cetățenia română. Dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic. Sună cunoscut, nu? Îi mulțumesc pentru vizită și pentru energia bună pe care o aduce mereu când vorbește despre România”, a concluzionat Radu Miruță.

Cine este Charlie Ottley

Charlie Ottley este realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania.

Jurnalistul britanic a fost distins cu Crucea Casei Regale din România pentru Wild Carpathia, a fost premiat pentru cea mai bună campanie de promovare a României derulată peste hotare la România Insider Awards, dar şi pentru „Cea mai Importantă Iniţiativă în Domeniul Media şi Jurnalism”, la Premiile România TopHotel, potrivit Agerpres.

Charlie Ottley a realizat mai multe materiale de promovare a Transilvaniei şi Braşovului, care au fost difuzate de televiziunile naţionale şi pe postul BBC World.

Producătorul britanic de televiziune Charlie Ottley a lansat, în 2021, la Tulcea, documentarul „Wild Danube”, realizat în Delta Dunării.

Charlie Ottley s-a născut într-un mic sat din Hampshire, Marea Britanie și locuiește de trei ani în Șirnea, județul Brașov, unde și-a cumpărat o casă tradițională.