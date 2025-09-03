Sari direct la conținut
Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong Un pentru implicarea în războiul cu Ucraina. Ce i-a promis dictatorul nord-coreean

Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong Un pentru implicarea în războiul cu Ucraina. Ce i-a promis dictatorul nord-coreean
Kim Jong Un și Vladimir Putin, la Beijing. FOTO: Kremlin Press Service / AFP / Profimedia

Într-o discuție cu Vladimir Putin, la Beijing, liderul de la Phenian a spus că este dispus să facă „tot ce poate pentru a ajuta” Rusia, scrie Reuters.

Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit miercuri lui Kim Jong Un pentru curajul soldaților nord-coreeni în lupta împotriva forțelor ucrainene.

„La inițiativa dumneavoastră, după cum se știe, forțele dumneavoastră speciale au participat la eliberarea regiunii Kursk”, i-a spus Putin lui Kim în cadrul unei întâlniri în China. „Soldații dumneavoastră au luptat cu curaj și eroism”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Trupele nord-coreene au ajutat Rusia la începutul acestui an să împingă forțele ucrainene din regiunea Kursk, situată în vestul Rusiei.

Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un: ce plănuiește „axa destabilizării”, reunită la Beijing. Un mesaj pentru Trump și un eveniment cu un puternic simbolism

„Aș dori să subliniez că nu vom uita niciodată sacrificiile pe care le-au făcut forțele dumneavoastră armate și familiile militarilor dumneavoastră”, a spus Putin.

„În numele poporului rus, aș dori să vă mulțumesc pentru participarea la lupta comună”, a spus Putin. „Vă rog să transmiteți cele mai calde cuvinte de recunoștință tuturor cetățenilor Republicii Populare Democrate Coreene”, a adăugat el.

De partea cealaltă, liderul nord-coreean i-a spus lui Putin că cooperarea dintre cele două țări s-a intensificat considerabil de la semnarea tratatului de parteneriat în iunie 2024 și că este dispus să facă „tot ce poate pentru a ajuta” Rusia.

Kim a făcut aceste declarații în cadrul unei întâlniri bilaterale cu Putin la Beijing, în marja unei ceremonii de comemorare a aniversării capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

2.000 de soldați nord-coreeni uciși

Agenția de spionaj a Coreei de Sud estimează că aproximativ 2.000 de soldați trimiși de Coreea de Nord să lupte pentru Rusia au fost uciși în luptă, a declarat un parlamentar sud-coreean, Lee Seong-kweun.

Potrivit serviciilor de informații occidentale și sud-coreene, Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de soldați în Rusia anul trecut — în principal în regiunea Kursk, care se învecinează cu Ucraina.

Phenianul a furnizat Rusiei și obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete.

Oficialii sud-coreeni cred că Coreea de Nord se pregătește să trimită încă 6.000 de soldați.

„Se estimează că, din recentul plan de desfășurare a 6.000 de soldați, aproximativ 1.000 au ajuns în Rusia”, a declarat parlamentarul.

Detaliile furnizate de Rusia sau Coreea de Nord cu privire la desfășurarea trupelor, care ar fi început în noiembrie 2024, au fost limitate.

Phenianul a recunoscut doar că a trimis soldați în Rusia în aprilie, când a admis că unii dintre soldații săi au fost uciși în luptă.

În iulie, liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a întâlnit cu rudele soldaților căzuți la datorie pentru a le onora moartea și a le prezenta condoleanțe.

