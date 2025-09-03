Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong Un pentru implicarea în războiul cu Ucraina. Ce i-a promis dictatorul nord-coreean

Într-o discuție cu Vladimir Putin, la Beijing, liderul de la Phenian a spus că este dispus să facă „tot ce poate pentru a ajuta” Rusia, scrie Reuters.

Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit miercuri lui Kim Jong Un pentru curajul soldaților nord-coreeni în lupta împotriva forțelor ucrainene.

„La inițiativa dumneavoastră, după cum se știe, forțele dumneavoastră speciale au participat la eliberarea regiunii Kursk”, i-a spus Putin lui Kim în cadrul unei întâlniri în China. „Soldații dumneavoastră au luptat cu curaj și eroism”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Trupele nord-coreene au ajutat Rusia la începutul acestui an să împingă forțele ucrainene din regiunea Kursk, situată în vestul Rusiei.

„Aș dori să subliniez că nu vom uita niciodată sacrificiile pe care le-au făcut forțele dumneavoastră armate și familiile militarilor dumneavoastră”, a spus Putin.

„În numele poporului rus, aș dori să vă mulțumesc pentru participarea la lupta comună”, a spus Putin. „Vă rog să transmiteți cele mai calde cuvinte de recunoștință tuturor cetățenilor Republicii Populare Democrate Coreene”, a adăugat el.

De partea cealaltă, liderul nord-coreean i-a spus lui Putin că cooperarea dintre cele două țări s-a intensificat considerabil de la semnarea tratatului de parteneriat în iunie 2024 și că este dispus să facă „tot ce poate pentru a ajuta” Rusia.

Kim a făcut aceste declarații în cadrul unei întâlniri bilaterale cu Putin la Beijing, în marja unei ceremonii de comemorare a aniversării capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

2.000 de soldați nord-coreeni uciși

Agenția de spionaj a Coreei de Sud estimează că aproximativ 2.000 de soldați trimiși de Coreea de Nord să lupte pentru Rusia au fost uciși în luptă, a declarat un parlamentar sud-coreean, Lee Seong-kweun.

Potrivit serviciilor de informații occidentale și sud-coreene, Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de soldați în Rusia anul trecut — în principal în regiunea Kursk, care se învecinează cu Ucraina.

Phenianul a furnizat Rusiei și obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete.

Oficialii sud-coreeni cred că Coreea de Nord se pregătește să trimită încă 6.000 de soldați.

„Se estimează că, din recentul plan de desfășurare a 6.000 de soldați, aproximativ 1.000 au ajuns în Rusia”, a declarat parlamentarul.

Detaliile furnizate de Rusia sau Coreea de Nord cu privire la desfășurarea trupelor, care ar fi început în noiembrie 2024, au fost limitate.

Phenianul a recunoscut doar că a trimis soldați în Rusia în aprilie, când a admis că unii dintre soldații săi au fost uciși în luptă.

În iulie, liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a întâlnit cu rudele soldaților căzuți la datorie pentru a le onora moartea și a le prezenta condoleanțe.