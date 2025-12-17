Vladimir Putin susține că „purcelușii europeni” voiau colapsul Rusiei pentru „a-și lua revanșa”

Președintele rus Vladimir Putin i-a numit „purceluși europeni” pe aliații Ucrainei de pe continent și susține că aceștia voiau să profite de un eventual colaps al Rusiei și să își ia „revanșa” pentru pierderi din trecut, transmite EFE, potrivit Agerpres.

„Ei au crezut că vor distruge și destructura Rusia în puțin timp. Iar purcelușii europeni s-au alăturat imediat acțiunii administrației americane anterioare (a președintelui Joe Biden n.red), cu speranța de a profita de pe urma colapsului țării noastre, de a recupera ceea ce au pierdut în perioade istorice anterioare și de a-și lua revanșa”, a declarat Vladimir Putin, miercuri, în cadrul unei reuniuni a comandamentului armatei ruse.

El susține că dialogul dintre Rusia și Europa va fi restabilit în cele din urmă, dar că este sceptic că acest lucru va fi posibil fără o schimbare a actualelor elite politice europene.

Vladimir Putin a spus că administrația americană „își arată această disponibilitate” și există dialog între Moscova și Washington.



„Sper că la fel se va întâmpla și în Europa (…). În orice caz, va fi inevitabil pe măsură ce devenim mai puternici. Dacă nu va fi cu politicienii actuali, atunci va fi după o schimbare a elitelor politice europene”, a adăugat președintele Rusiei.

Liderul rus i-a acuzat pe liderii europeni că au creat o „isterie” prin care îi îndoctrinează pe cetățenii europeni cu frica unui eventual război cu Rusia.

„Am spus-o de mai multe ori: este o minciună, o prostie, o prostie absolută ideea unei amenințări a Rusiei la adresa țărilor europene. Dar este cultivată în mod deliberat”, a adăugat Putin.

Anterior, el le reproșase aliaților europeni ai Ucrainei că formulează intenționat cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza că nu vrea pace, solicitări precum trimiterea de trupe europene în Ucraina, plata unor „reparații” de război de către Rusia sau respingerea oricăror concesii teritoriale din partea Ucrainei, plus actualele încercări ale UE de a finanța din activele rusești înghețate în urma sancțiunilor un împrumut pentru Ucraina.

Ce a spus despre războiul din Ucraina

Vladimir Putin a mai declarat miercuri că forțele ruse au preluat inițiativa strategică de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina, promițând în același timp să extindă așa-numita zonă tampon de securitate a Moscovei.

Putin și-a exprimat încrederea că obiectivele „operațiunii militare speciale”, sintagma folosită de Kremlin în privința războiului din Ucraina, „vor fi atinse. El a spus că Rusia „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare în cazul în care Kievul și „stăpânii săi” abandonează negocierile.