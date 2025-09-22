„Vladimir Putin va face o declarație importantă azi”. Anunț al purtătorului de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov

Anunțul va fi făcut în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, a spus oficialul de la Kremlin, citat de agenția publică de știri Tass.

Președintele rus Vladimir Putin va face anunțuri importante pe 22 septembrie, în cadrul unei reuniuni cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, a anunțat secretarul de presă Dmitri Peskov, potrivit Tass.

„La mijlocul zilei, undeva între orele 14:00 și 14:30, ne așteptăm ca președintele să aibă o întâlnire cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate”, a spus Peskov.

„Va fi o întâlnire operațională cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate și ne așteptăm la o declarație importantă din partea președintelui Putin”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Oficialul nu a oferit detalii despre declarațiile președintelui.

Convingerea lui Putin

În ultima lună, armata rusă a intensificat atacurile asupra țintelor militare și civile din Ucraina, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a refuzat să cedeze teritoriu în estul țării.

Potrivit Bloomberg, Putin a ajuns la concluzia că escaladarea militară este cea mai bună tactică pentru țelurile sale după summitul din Alaska din 15 august.

Discuțiile pe care le-a avut cu liderul de la Casa Albă, au spus sursele citate de Bloomberg, l-au convins că Trump nu este interesat să intervină în conflict.

Putin plănuiește să continue să atace rețeaua enegetică, dar și alte infrastructuri ale Kievului, potrivit surselor apropiate Kremlinului, care au discutat cu Bloomberg sub protecția anonimatului prin prisma informațiilor sensibile la care se referă.

Trump s-a arătat din nou frustrat săptămâna această din cauza lui Putin, despre care a spus că l-a „dezamăgit” și a lăsat impresia că va impune sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și a aliaților săi pentru a tăia alimentarea mașinăriei de război cu veniturile din comerțul cu petrol.

Totuși, liderul de la Casa Albă a insistat ca aliații Kievului să ia măsuri radicale înainte ca SUA să aplice vreo măsură.

Presiune în vederea unor viitoare negocieri

Tactica Moscovei de a continua războiul de uzură pentru a obține concesii de la Kiev arată că este încurajată de reținerea Washingtonului, în timp ce oficialii ruși consideră că această strategie ar putea pregăti terenul pentru viitoare negocieri.

„Este important pentru Putin să le arate lui Trump și europenilor că încă își poate permite să escaladeze situația”, a declarat Vita Spivak, analist rus la firma de consultanță Gatehouse Advisory Partners din Londra.

Deoarece Ucraina a refuzat propunerea liderului rus de la Anchorage, de a cedea teritoriile necucerite din Donbas pentru înghețarea liniei frontului, Putin a considerat că acest lucru a justificat escaldarea conflictului, au declarat persoane apropiate de Kremlin.