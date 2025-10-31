Republicanii au început să se contreze tot mai mult cu administrația Trump pe diverse teme, iar una este retragerea parțială a trupelor SUA din România

Administrația Trump nu are parte de prea multă opoziție, dar săptămâna aceasta s-a confruntat totuși cu critici pe patru chestiuni, chiar din partea congresmenilor republicani, observă publicația americană Axios.

Câțiva senatori republicani s-au distanțat de președintele Trump în patru chestiuni săptămâna aceasta, inclusiv în cea a retragerii trupelor din România, chiar dacă sunt de acord cu el și susțin administrația de la Casa Albă în cele mai multe privințe.

Nu este o sfidare directă, dar senatorii au arătat în mod clar că au altă opinie decât cea a președintelui și sunt dispuși să îl sfideze, scrie Axios.

Criticile vin pe fondul publicării mai multor sondaje care sugerează o nemulțumire a americanilor față de președinte și o neliniște cu privire la direcția spre care se îndreaptă țara.

Retragerea parțială din România

Retragerea parțială a trupelor americane din România este una dintre chestiunile care a stârnit nemulțumirea unor voci importante din tabăra republicană.

Președinții comisiilor pentru servicii armate din Camera Reprezentanților și Senat au criticat decizia lui Trump de a reduce numărul trupelor americane din România la 1.000, de la aproximativ 2.000.

„Ne opunem ferm acestei decizii”, au spus miercuri senatorul republican Roger Wicker și un alt republican din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, într-o declarație comună, argumentând că măsura „trimite un semnal greșit Rusiei”.

„Este îngrijorător faptul că Congresul nu a fost consultat înainte de luarea acestei decizii”, au adăugat ei.

Senatorul Mitch McConnell, care prezidează Subcomisia pentru apărare a Comisiei pentru alocări bugetare, s-a alăturat îngrijorărilor lor.

„Retragerea din Europa nu contribuie la descurajarea în Indo-Pacific, deoarece Rusia și China colaborează pentru a ne submina”, a declarat el.

Administrația de la Casa Albă nu are nevoie de avizul Congresului pentru a lua măsuri de genul celei luate în România, dar intervențiile senatorilor au fost remarcate de presa americană ca un exemplu rar de critică.

Taxe vamale

O altă chestiune care a atras în mod frecvent criticile unor voci republicane a fost cea a taxelor vamale impuse de președinte.

Senatorii republicani s-au alăturat democraților de trei ori în această săptămână pentru a adopta rezoluții comune de abrogare a taxelor impuse de Trump – asupra Braziliei, Canadei și la nivel mondial, scrie Axios.

Senatorii Lisa Murkowski – Alaska, Susan Collins – Maine, Rand Paul – Kentucky, Mitch McConnell – Kentucky și Thom Tillis – Carolina de Nord au votat alături de democrați împotriva taxelor impuse de Trump.

Unul dintre argumentele republicanilor ține de efectele adverse pe care aceste taxe le au asupra afacerilor din statele pe care le reprezintă.

Comerțul și relația cu Argentina

Mulți americani nu sunt tocmai fericiți de mâna de ajutor pe care Trump i-o întinde prietenului său Javier Milei, președintele Argentinei și de comerțul pe care SUA îl face cu această țară.

Marți, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise, vicepreședintele JD Vance a fost asaltat de senatori indignați de anunțul lui Trump privind importul de carne de vită din Argentina.

Este o problemă majoră pentru senatorii republicani care reprezintă statele mari producătoare de carne de vită — unele dintre acestea având și producători de soia afectați de războiul comercial dintre China și Trump (China a acceptat între timpă să reînceapă să cumpere soia din SUA).

Subiectul a fost discutat atât de mult încât Vance a fost la un moment dat nevoit să întrebe dacă cineva are ceva de spus dincolo de carnea de vită, au spus surse din interior pentru Axios.

Venezuela

Administrația vrea ca republicanii să se sfătuiască tot mai mult doar între ei, dar excluderea democraților din procesul instituțional nu sună bine.

Unii republicani și-au exprimat îngrijorarea față de faptul că miercuri, Casa Albă a decis să excludă democrații de la o ședință informativă privind atacurile administrației asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în Pacific.

Senatorul Lindsey Graham a declarat pentru HuffPost că democrații ar trebui „absolut” să fie informați și că „este foarte important ca toată lumea să fie informată”.

Senatorul Mike Rounds a ridicat această problemă în fața administrației, declarând pentru NBC News că este „regretabil” că democrații nu au participat la ședință.