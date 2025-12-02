Ministrul Proiectelor Europene explică ce se întâmplă cu cei 231 mil. € de la UE, după ce România a ratat termenul limită privind reforma reforma pensiilor speciale

„România a prezentat în scrisoarea depusă vineri (Comisiei Europene) faptul că voința politică există, că s-a manifestat în timp util” și că „discutăm de aspecte procedurale care ne-au împiedicat să avem promulgarea încă”, a declarat Ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Într-o declarație de presă susținută la sfârștul ședinței de Guvern, ministrul a amintit că România a ratat termenul limită pentru promulgarea legii privind pensiile magistraților, de care depinde accesarea a 231 milioane de euro din PNRR.

„În mod evident, termenul limită de 28 noiembrie nu a fost îndeplinit în perspectiva promulgării. Asta nu ne oprește, însă, să ducem reforma până la capăt. Și din acest punct de vedere, chiar astăzi știți că există în Parlament angajarea răspunderii și sperăm să mișcăm procedurile pentru ca să avem o promulgare într-un timp cât mai scurt cu putință”, a spus acesta.

El a spus însă că speră ca legea privind pensiile magistraților să fie promulgată „într-un timp cât mai scurt cu putință”, după ce guvernul își va asuma răspunderea în Parlament.

Dragoș Pîslaru a precizat și ce a prezentat pe această temă în scrisoarea oficială transmisă vineri Comisiei Europene cu privire la stadiul îndeplinirii jaloanelor suspendate în luna martie din acest an.

„Din perspectiva acestui jalon, ce este foarte important este că România a prezentat în scrisoarea depusă vineri faptul că voința politică există, că s-a manifestat în timp util, că, bineînțeles, discutăm de aspecte procedurale care ne-au împiedicat să avem promulgarea încă”, a spus Pîslaru.

Ministrul a explicat că în următoarele două luni, Comisia Europeană va analiza dovezile depuse de Guvern şi va avea un punct de vedere şi ne va trimite o scrisoare de observaţii, prin care îşi prezintă perspectiva cu privire la modul în care România a îndeplinit aceste jaloane.

„România va avea din nou la dispoziţie un termen de circa două luni de zile, pentru a putea justifica dacă există diferenţe de opinie faţă de abordarea Comisiei şi nu vă ascund faptul că, în mod evident, sperăm că până când o să vină scrisoarea de observaţii, cel puţin pe subiectul acesta legat de legea cu privire la pensiile speciale, noi să fi terminat reforma în totalitate, adică să fie promulgată”, a spus Dragoş Pîslaru.

Ministrul a spus că discuțiile vor continua și „România nu o să stea să aştepte două luni de zile pentru a răspunde Comisiei”, dar că se așteaptă ca „în primăvara anului viitor, în primul trimestru, să putem avea o rezoluție cu privire la această cerere de plată”.

„Orice discuție pe acest subiect este încă speculativă”

Ministrul a precizat că interpretarea de către Comisia Europeană a gradului de îndeplinire a jalonului privind pensiile magistraților o vom avea în două luni de zile în scrisoarea cu observații de la Bruxelles.

„În scrisoarea în care am prezentat dovezile, am explicat, cum am spus și mai devreme, faptul că procesul este unul extrem de avansat, că voința politică a fost demonstrată, și prima oară și a doua oară, cu privire la aceste elemente. Evident, vor exista discuții în care vom încerca să sugerăm că punctul nostru de vedere este legitim legat de ambiția de derulare a reformei. Deci, avem o parte procedurală care, în mod evident, nu a fost finalizată, deci nu am promulgat legea la timp și avem o parte care ține de fondul problemei, unde voința politică a fost manifestată, guvernul a făcut ce a ținut de guvern în cadrul acestei proceduri”, a spus acesta.

Prin urmare, a spus Pîslaru, în acest moment, guvernul a decuplat îndeplinirea strictă a jalonului de faptul că trebuie să ducem reforma până la capăt.

Ministrul a fost întrebat și dacă am putea avea o plată parțială sau există riscul să fie suspendați toți cei 231 de milioane de euro.

„Cred eu că orice discuție pe acest subiect este încă speculativă, pentru că, vă repet, ca să fie foarte clar, una este ca, peste două luni când ne scrie Comisia, noi să putem spune, între timp s-a promulgat și s-a încheiat. Și alta este ca, peste două luni când ne scrie Comisia, să fim încă în derulare sau într-o procedură în care ne blocăm din nou”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, guvernul crede că prin asumarea răspunderii în parlament, îndeplinim criteriile de constituționalitate.

„Prin urmare, nu există o temere că cineva va ataca la Curtea Constituțională, atâta timp cât avem, pe fond constituționalitatea, și, de data aceasta, și pe formă. Avem avizul CSM așa cum fusese indicat în decizia Curții Constituționale. Și ca să fie foarte, foarte clar, în acest moment, după cum v-am spus, suntem în discuții cu Comisia Europeană, urmează un proces de două luni, plus încă două luni, în care vom vedea efectiv ce se va întâmpla dacă reușim să ajungem la promulgare, și asta este asumpția Guvernului în acest moment”, a mai precizat Dragoș Pîslaru.





