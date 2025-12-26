Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord de principiu cu președintele Donald Trump privind încheierea războiului, cu prilejul întâlnirii lor programate pentru duminică. Mai mult, Zelenksi a dezăluit că este dispus să supună acest plan unui referendum, dacă Rusia va accepta un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

Deși Zelenski a subliniat că s-au înregistrat progrese importante, planul propus de Trump presupune în continuare concesii teritoriale dureroase pentru Ucraina în est. Președintele ucrainean speră să îmbunătățească aceste condiții și a spus că va trebui să ceară aprobarea poporului ucrainean dacă nu se va ajunge la o poziție „puternică” în privința teritoriului.

Partea americană consideră un pas major înainte faptul că Zelenski este dispus să organizeze un referendum și că nu mai exclude concesii teritoriale.

Însă, a subliniat Zelenski în interviul telefonic acordat Axios, organizarea unui astfel de referendum ar implica dificultăți politice, logistice și de securitate semnificative. Din acest motiv, el consideră că un armistițiu de 60 de zile pentru pregătirea și desfășurarea votului „este minimul necesar”.

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Axios că rușii înțeleg nevoia unui armistițiu în cazul în care Zelenski va convoca un referendum, dar își doresc un calendar mai scurt.

Zelenski a mai spus că, deocamdată, nu îi este clar dacă Rusia este dispusă să accepte planul lui Trump. „Am unele informații din serviciile de informații… dar sunt într-un moment în care vreau să cred doar declarațiile liderilor”, a afirmat președintele ucrainean.

Zelenski a vorbit la telefon cu Axios cu două zile înaintea unei întâlniri planificate cu Trump la Mar-a-Lago.

El a spus că majoritatea aspectelor acordurilor bilaterale dintre Statele Unite și Ucraina sunt acum stabilite și au fost consemnate în cinci documente, existând posibilitatea adăugării unui al șaselea.

Președintele Ucrainei a spus că ar dori în continuare să negocieze o poziție mai favorabilă în ceea ce privește teritoriul. Însă, dacă planul impune o decizie „foarte dificilă” în această privință, el consideră că cea mai bună cale de urmat ar fi supunerea întregului plan în 20 de puncte unui referendum. El a comparat un astfel de vot cu referendumul privind Brexitul — cu oameni care fac campanie intensă de ambele părți ale unei chestiuni foarte complexe — cu excepția faptului că termenul este mult mai strâns și că țara este devastată de război.

Președintele ucrainean a subliniat în repetate rânduri necesitatea unui armistițiu care să fie respectat și să dureze cel puțin două luni. Dacă oamenii nu se prezintă la vot din motive de securitate, rezultatul ar putea părea nelegitim, a spus acesta.

„Este mai bine să nu se organizeze un referendum decât să se organizeze un referendum la care oamenii nu au posibilitatea să vină și să voteze”, a argumentat el.