ULTIMA ORĂ O nouă întâlnire Donald Trump – Volodimir Zelenski în Florida

Imagine de la întâlnirea pe care au avut-o Donald Trump și Volodimir Zelenski la Casa Albă în 17 octombrie 2025. Credit: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, că intenționează să aibă o întâlnire cu Donald Trump, duminică, potrivit CNN. Publicația Axios a scris că este de așteptat ca președintele american să îl primească pe omologul său în Florida, la Mar-a-Lago, însă Casa Albă încă nu a confirmat oficial acest lucru.

Declarația lui Zelenski vine după ce, tot vineri dimineață, președintele ucrainean a spus că discuția cu Trump ar putea avea loc „în viitorul apropiat”, după săptămâni de eforturi diplomatice intensificate pentru a pune capăt războiului dintre țara sa și Rusia.

Întrebat de jurnaliști, președintele Ucrainei a declarat că nu poate garanta că întâlnirea cu omologul său american va duce la un acord, însă a precizat că părțile vor încerca să „finalizeze cât mai mult posibil”, mai notează sursa citată.

Momentan, nu există o confirmare a administrației Trump cu privire la viitoarea întâlnire dintre cei doi lideri.

Conform lui Zelenski, întâlnirea a fost stabilită după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuţiilor de pace prin care se caută o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, i-a relatat despre ultimele sale contacte cu reprezentanții părții americane.

Președintele ucrainean a dezvăluit miercuri noua versiune a planului american care vizează încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, negociat de câteva săptămâni între Washington și Kiev.

Acest text prevede înghețarea frontului pe liniile actuale, fără a oferi însă o soluție imediată la problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia, care în prezent cotrolează peste 19% din teritoriul ucrainean.

Spre deosebire de versiunea originală a acestui document, redactată de americani, noua versiune a planului lasă deoparte două cerințe majore ale Moscovei: retragerea forțelor ucrainene din teritoriile Donbasului aflate încă sub controlul Kievului și un angajament juridic obligatoriu al Ucrainei de a nu adera la NATO.

Rusia: „S-a convenit continuarea dialogului”

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a discutat la telefon cu mai mulți membri ai administrației președintelui american Donald Trump, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El nu a dezvăluit când a avut loc convorbirea.

Emisarul lui Putin, Kirill Dmitriev, a adus la Moscova copii ale propunerilor de pace ale SUA după o întâlnire care a avut loc la Miami în weekend, iar detaliile sunt analizate în prezent de Kremlin, a spus Peskov.

„Informațiile au fost analizate și, în numele președintelui Putin, au avut loc contacte între reprezentanții administrațiilor Rusiei și Statelor Unite”, a spus Peskov.

„S-a convenit continuarea dialogului”, a adăugat purtătorul de cuvânt al președintelui rus.

Cotidianul economic Kommersant, unul dintre cele mai importante ziare din Rusia, a relatat că Putin le-a spus unor oameni de afaceri de top din țară că ar putea fi dispus să cedeze o parte din teritoriul controlat de forțele ruse în Ucraina, dar că dorește întregul Donbas (provincia industrială care reunește regiunile ucrainene Donețk și Luhansk).

În esență, Putin dorește toată provincia industrială din estul Ucrainei, dar în afara acestei zone „nu este exclus un schimb parțial de teritorii din partea Rusiei”, a scris cotidianul economic rus.