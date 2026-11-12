Anunțul lui Zelenski după negocierile de pace de la Abu Dhabi. „Vom face tot ce ne stă în putință”

Kievul speră să obțină rezultate concrete în cadrul negocierilor privind soluționarea conflictului cu Rusia în acest an, a declarat miercuri președintele ucrainean, care a precizat că multe lucruri depind de modul în care Statele Unite abordează Moscova.

Zelenski a făcut aceste declarații la Dublin, într-o conferință de presă susținută alături de prim-ministrul irlandez Micheal Martin, după două zile de discuții conduse de SUA între negociatorii ucraineni și ruși, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU).

„Trecem prin aceste atacuri masive. Desigur, vrem să obținem rezultate până la sfârșitul acestui an și, bineînțeles, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca acest lucru să se întâmple”, a spus Zelenski în cadrul conferinței de presă, potrivit agenției internaționale de presă Reuters.

„Multe depind în prezent de formatul dialogului de mâine (joi, n.r.) dintre părțile americană și rusă… Cred că este foarte important și pentru americani… să obțină un rezultat în acest an, în opinia mea, având în vedere ceea ce vedem că se întâmplă. Și mi se pare că ei (americanii, n.r.) își doresc cu adevărat acest lucru”, a continuat liderul ucrainean.

Însă, vorbind despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, el a sugerat că SUA ar putea forța Rusia să accepte încetarea războiului. Zelenski a adăugat că ucrainenii „au nevoie de răspunsuri foarte concrete” în această privință.

„Vom vedea răspunsurile americanilor și ale rușilor. Există unele lucruri care depind de Rusia – multe lucruri depind de Rusia”, a adăugat el, citat de Sky News. „Dar mai multe depind de Statele Unite – de voința lor. Pentru că ei sunt liderii”, a punctat președintele ucrainean.

Negocierile de pace de la Abu Dhabi conduse de emisarii SUA, primele care au avut loc din februarie încoace, au produs un acord privind eliberarea unui număr mare de prizonieri de război, dar au adus puține alte anunțuri concrete privind măsurile de încetare a războiului.

Negocierile de la Abu Dhabi, la final: Zelenski spune de cine depind „cele mai multe lucruri”. Scenariul respins categoric de Moscova

Cei doi emisari prezidențiali americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, urmează să se deplaseze joi la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin, iar de acolo vor pleca cu un avion pentru a se întâlni cu Zelenski la Dublin.

Kushner a afirmat, într-o conferință de presă susținută anterior în cursul zilei de miercuri, că nu există încredere între cele două părți, dar a descris negocierile de la Abu Dhabi drept „un prim pas bun”.

Negociatorul ucrainean David Arakhamia a spus că discuțiile au fost dificile, delegația rusă sosind cu „directive stricte”, dar că acestea au creat un „impuls pozitiv” în vederea găsirii unei soluții înainte de sfârșitul anului.

Negociatorul-șef al delegației ruse, Vladimir Medinski, a declarat pentru televiziunea de stat rusă că, în urma tratativelor din capitala EAU, el consideră că se apropie un acord de pace, dar a adăugat că multe depind de poziția Ucrainei și a Statelor Unite.