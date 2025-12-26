Volodimir Zelenski, anunț de ultimă oră despre planul de pace înainte de întâlnirea cu Donald Trump din Florida

Președintele Volodimir Zelenski, care urmează să aibă în acest weekend o nouă întâlnire cu omologul său american, susține că Ucraina și partenerii săi au finalizat aproximativ 90% din proiectul de plan pentru încheierea războiului cu Rusia, inclusiv aspecte referitoare la garanțiile de securitate și reconstrucția postbelică a țării.

Vorbind cu reporterii pe WhatsApp, Zelenski a confirmat că se va întâlni cu Donald Trump în weekend și a spus că reprezentanții Ucrainei și echipele internaționale au finalizat drafturi ale unor documente cheie, inclusiv pe tema garanțiilor de securitate și a planurilor de reconstrucție, transmite Kyiv Post.

„Ca să fiu sincer, planul în 20 de puncte la care am lucrat este 90% gata. Sarcina noastră este să îl ducem la 100%. Fiecare întâlnire și fiecare conversație ne aduce mai aproape de rezultatul dorit”, a spus liderul ucrainean.

Trump și Zelenski se întâlnesc duminică în Florida

Oficialii ucraineni au anunțat vineri că Donald Trump îl va primi pe Volodimir Zelenski duminică în Florida, la Mar-a-Lago, în încercarea de a ajunge la un acord asupra planului de pace. Axios, publicația americană care a transmis informația, a scris că întâlnirea reprezintă un semnal de progrese semnificative, având în vedere că președintele american spusese că se va mai întâlni cu omologul său ucrainean doar dacă simte că un acord este aproape.

Întrebat ce documente sunt gata, Zelenski a indicat garanțiile de securitate și acordurile economice. „Există mai multe documente în acest pachet și sperăm să avem ocazia să le discutăm pe toate. Acordurile economice sunt încă în formă de proiect și trebuie să clarificăm direcția lor”, a spus el.

Președintele Ucrainei a fost întrebat și dacă discuțiile din Florida au ca scop semnarea de acorduri sau discutarea aspectelor ce țin de teritorii.

„Nu știu dacă poate fi finalizat totul”, a răspuns el, menționând că partea ucraineană va aduce în discuție „toate problemele la care avem întrebări și divergențe”.

Zelenski a dezvăluit în această săptămână conținutul acordului negociat cu SUA și propus Rusiei, iar proiectul conține o concesie majoră acceptată de partea ucraineană, privind disponibilitatea de a-și retrage trupele din zonele din estul regiunii Donețk pe care încă le mai controlează Kievul și de fi transformate într-o zonă demilitarizată. Condiția este ca Moscova să își retragă forțele dintr-o zonă echivalentă din Donețk.

Citește și Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei. Ce prevăd cele 20 de puncte ale documentului care poate pune capăt războiului din Ucraina

Rusia nu acceptă compromisul referitor la Donbas

Cotidianul rusesc Kommersant a scris vineri că președintele rus Vladimir Putin nu acceptă compromisul propus de Kiev în privința regiunii Donbas și vrea toate teritoriile ucrainene pe care le-a declarat anexate în 2022.

Potrivit ziarului, liderul de la Kremlin a declarat că Rusia ar putea fi dispusă să cedeze o parte din teritoriul ucrainean controlat de forțele sale, dar că dorește întregul Donbas.

Putin a discutat cu oamenii de afaceri din Rusia despre detaliile planului de pace în cadrul unei reuniuni târzii la Kremlin, pe 24 decembrie, mai notează Kommersant.

Estimările rusești arată că Moscova controlează în prezent întreaga peninsulă Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporojie și Herson, dar și zone din regiunile Harkov, Sumy, Mikolaiv și Dnipropetrovsk, potrivit estimărilor rusești.

În 19 decembrie, președintele Rusiei spunea că el consideră că un eventual acord de pace trebuie să se bazeze pe principiile condițiilor pe care le-a stabilit în 2024: retragerea Ucrainei din regiunile Donbas, Zaporojie și Herson și renunțarea oficială a Kievului la obiectivul său de a adera la NATO.