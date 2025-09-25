Volodimir Zelenski anunță pentru prima dată că este să gata să renunțe la președinție. În ce condiții va face acest lucru

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține un discurs în cadrul dezbaterii generale a Adunării Generale a ONU, la sediul Națiunilor Unite din New York, pe 24 septembrie 2025. Credit foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru publicația americană Axios că nu intenționează să conducă țara în timp de pace. El a promis, de asemenea, că va cere parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu.

Întrebat dacă va considera că misiunea sa s-a încheiat odată cu sfârșitul războiului, Volodimir Zelenski a răspuns că va fi „gata” să demisioneze, potrivit unui interviu publicat joi de site-ul american Axios.

„Obiectivul meu este să pun capăt războiului”, nu să continui să candidez pentru funcția publică, a afirmat el.

Alegerile prezidențiale din Ucraina au fost amânate pe termen nelimitat din cauza războiului – un aspect exploatat de critici, printre care și președintele Donald Trump, dar în special de Vladimir Putin.

Zelensk a remarcat că atât situația de securitate, cât și constituția Ucrainei reprezintă provocări. Dar el crede că alegerile sunt posibile.

Întrebat dacă se va angaja să organizeze alegeri, în condițiile în care se va ajunge la un acord de încetare a focului pe o perioadă de mai multe luni, el a răspuns „da”.

Președintele a spus că i-a transmis lui Trump, când s-au întâlnit marți, că dacă va exista un armistițiu, „putem folosi această perioadă de timp și pot transmite acest semnal parlamentului”.

Zelenski a spus că înțelege că oamenii ar putea dori „un lider cu un nou mandat” pentru a lua deciziile importante necesare pentru a obține o pace pe termen lung.

El a menționat că problemele de securitate ar face dificilă organizarea alegerilor, dar crede că acest lucru este posibil.

Zelenski a fost ales cu o majoritate zdrobitoare în 2019. Mandatul său ar fi trebuit să se termine în 2024, dar a fost prelungit în contextul războiului.

Popularitatea sa a crescut la aproximativ 90% în primele luni ale războiului. Trump a afirmat în mod eronat în februarie că aceasta a scăzut la 4%, dar cele mai recente sondaje o situează cu mult peste 60%.

Zelenski s-a confruntat cu primele proteste interne majore din timpul războiului în iulie, după ce aliații săi parlamentari au luat măsuri pentru a slăbi agențiile independente anticorupție din Ucraina.

Deși măsura a fost rapid anulată, ea a stârnit îngrijorări cu privire la traiectoria democratică a Ucrainei sub Zelenski.

Constituția Ucrainei interzice în mod explicit organizarea de alegeri în perioada stării de urgență. Și chiar dacă această interdicție ar fi depășită, situația de securitate ar face logistica extrem de dificilă.

Aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei este ocupat de Rusia, iar milioane de ucraineni sunt strămutați.

Întreaga țară se află în raza de acțiune a atacurilor rusești, în cazul în care Moscova ar încerca să perturbe procesul.

„În timpul încetării focului, cred că securitatea poate oferi posibilitatea organizării alegerilor. Este posibil”, a declarat Zelenski.