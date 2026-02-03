Zelenski anunță că schimbă foaia cu rușii înainte de noua rundă de negocieri, la scurt timp după ce Trump evoca „vești bune” despre oprirea războiului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev, pe 16 ianuarie 2026, înaintea unei întâlniri cu președintele ceh Petr Pavel. FOTO: Aleksandr Gusev/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că activitatea echipei de negociatori ai Kievului va fi ajustată după atacul de azi-noapte al rușilor asupra instalațiilor energetice, în care au folosit un număr record de rachete balistice, informează Reuters.

„A fost un atac deliberat împotriva infrastructurii energetice, care a implicat un număr record de rachete balistice”, a spus Zelenski.

„Armata rusă a exploatat propunerea SUA de a opri temporar atacurile nu pentru a sprijini diplomația, ci pentru a stoca rachete și a aștepta până în cele mai reci zile ale anului, când temperaturile în mare parte a Ucrainei scad sub -20 °C”, a acuzat liderul de la Kiev.

Potrivi presei ucrainene, în capitală s-au înregistrat minus 24 de grade marți dimineață.

Potrivit forțele aeriene ucrainene, rușii au lansat un atac masiv în timpul nopții cu peste 70 de rachete balistice și 450 de drone, inclusiv 350 de de tip Shahed, potrivit The Kyiv Independent.

Zeci de rachete și sute de drone

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 38 de rachete și 412 drone. Cel puțin 27 de rachete și 31 de drone au reușit să treacă de apărarea țării, lovind 27 de locații. Resturile de proiectile au căzut în 17 locații.

„A profita de cele mai reci zile de iarnă pentru a teroriza oamenii este mai important pentru Rusia decât a apela la diplomație”, a scris Zelenski pe X.

„Fără presiune asupra Rusiei, acest război nu se va sfârși. În acest moment, Moscova alege teroarea și escaladarea, și de aceea este necesară o presiune maximă”, a adăugat Zelenski, cerând partenerilor să asiste Ucraina cu capacități de apărare aeriană.

Cel mai recent atac al Moscovei a fost printre cele mai mari din această iarnă și a implicat cel mai mare număr de rachete lansate într-un singur atac din acest sezon rece.

Următoarea rundă de negocieri de pace a echipei de negociatori cu oficialii ruși și americani urmează să înceapă miercuri la Abu Dhabi.

Trump: „Cred că vom avea, poate, vești bune”

Atacul rușilor și anunțul lui Zelenski vin la o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat că administrația lui ar putea veni în curând cu vești bune în ceea ce privește eforturile de a pune capăt războiului care durează de patru ani în Ucraina.

„Cred că ne descurcăm foarte bine în ceea ce privește Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată”, a declarat Trump în fața reporterilor, în Biroul Oval al Casei Albe.

„Cred că vom avea, poate, vești bune”, a adăugat Trump.

Comentariile liderului american par să sugereze posibilitatea unor progrese diplomatice semnificative care să pună punct conflictului din Ucraina.