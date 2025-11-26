„Vom avea trei direcții mari”. Ce se va întâmpla cu Sistemul Garanție-Returnare în 2026

SGR, sistemul cunoscut pentru garanția de 50 de bani, împlinește în ultima zi de noiembrie doi ani de funcționare, timp în care au fost duse la automatele de colectare 7,9 miliarde de ambalaje. Din 2026 ar putea fi acceptate și noi tipuri de ambalaje, iar ministra Mediului promite măsuri dure contra celor care încearcă să fraudeze sistemul.

„Trebuie să-i taxăm pe cei care încearcă să fure sistemul”

„Când SGR a fost lansat, toată lumea zicea că nu o să se poată, că mai trebuie timp. A fost amânat și trei ani de zile, pentru că s-a tot spus că nu se poate anul acesta. Până când cineva a spus că de anul acesta începem. Ei bine, la doi ani de la începere s-a consolidat un sistem care colectează 80% dintre ambalaje, ceea ce este un real succes”, a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la o conferință de presă organizată de ONG-ul de mediu Ecoteca și de Academia de Studii Economice.

Însă mai este nevoie de modificări, fiindcă sunt probleme în sistem.

„Pentru următoarea perioadă vom avea trei direcții mari. Una va fi partea de luptă împotriva fraudării sistemului și deja suntem în discuții avansate și sperăm să luăm în perioada următoare măsuri pe subiect. Alta va fi extinderea, pentru că acest proiect poate fi extins, dar vorbim și despre consolidare, fiindcă dorim să creștem proiectul și să fie un demers care să nu dea peste cap tot ce a funcționat până acum, deoarece există rădăcini destul de solide cu care nu vrem să ne jucăm”, spune Diana Buzoianu.

Despre lupta împotriva fraudării, ministra spune că „trebuie să-i taxăm pe cei care încearcă să fure sistemul”, iar în acest scop se poartă discuții cu RetuRO – administratorul sistemului – și se lucrează „la o formulă de legislație care să cuprindă clar și prevederi contra fraudării. Suntem în stadiu avansat, iar eu sper că săptămâna viitoare să punem în transparență. Este un prim pas pentru a arăta că nu este de joacă, vom începe și controale mai severe și vom avea toleranță zero față de oamenii care-și bat joc de un sistem ce trebuie să funcționeze”, a spus ministra, într-o discuție cu presa.

RetuRO a anunțat miercuri că, la doi ani de la lansarea acestui sistem, au fost returnate aproape 8 miliarde de ambalaje, dintre care 3,3 miliarde anul trecut și 4,5 miliarde în zece luni din 2025. Media lunară pe acest an a fost de 450 milioane ambalaje duse la automatele de colectare. În cea mai bună lună s-a depășit pragul de 600 milioane ambalaje duse la cele aproape 6.000 de automate.

Se fac teste pentru noi tipuri de ambalaje ce ar putea intra la SGR

La capitolul extindere a Sistemului Garanție Returnare s-a vorbit în ultimele luni despre introducerea altor tipuri de ambalaje la SGR, cum ar fi borcanele, iar recent, un proiect independent de SGR permite returnarea unor ambalaje de carton de la băuturi și lactate în câteva magazine din două mari orașe al țării.

Ministrul Mediului a spus că dacă va fi un succes acest al doilea proiect pilot, care se desfășoară timp de opt luni în magazine din București și Brașov, el ar putea fi extins. „Dacă proiectul pilot iese bine, cu siguranță va putea să fie scalat. Îmi doresc să extindem tipul de ambalaje, dar cea mai eficientă metodă de a extinde acest program este să facem proiecte pilot ca să vedem exact ce probleme sunt, astfel încât atunci când implementăm proiectele noi, să existe și soluțiile”, a mai spus ministra Mediului.

La partea de extindere a SGR, un capitol dificil este mediul rural, unde ponderea returnării ambalajelor este foarte mică față de orașe, fiindcă sunt foate puține automate de colectare. „Avem deja o discuție cu RetuRO pentru a vedea cum putem extinde RVM-urile în mediul rural, avem două-trei propuneri care ar putea fi luate în considerare. Eu sper că până la final de 2025, sau la începutul anului viitor să venim cu o propunere care să presupună și un sistem de creștere a infrastructurii pe rural”, mai spune ministra Mediului.